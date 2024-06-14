

استقبل محافظ الجهراء حمد جاسم الحبشي بمكتبه في ديوان عام المحافظة سفير مملكة البحرين لدى دولة الكويت صلاح علي المالكي.



ورحب المحافظ بالسفير، وتبادل معه الأحاديث الودية التي تناولت العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين والقيادة الحكيمة.



كما استقبل محافظ الجهراء حمد جاسم الحبشي بمكتبه في ديوان عام المحافظة سفير الجمهورية التونسية لدى دولة الكويت محمد كريم بودالي. ورحب المحافظ بالسفير، وتبادل معه الأحاديث الودية التي تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات وبما يخدم المصالح المشتركة.