اعربت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية عن خالص التعازي وصادق المواساة للكويت حكومة وشعبا بضحايا الحريق الذي وقع امس الاربعاء في احدى البنايات السكنية في منطقة "المنقف".

وقالت الخارجية اللبنانية في بيان اليوم الخميس انها "تعزي دولة الكويت حكومة وشعبا اثر وفاة واصابة العشرات جراء اندلاع حريق في مبنى سكني في منطقة (المنقف) جنوب الكويت".



وأكدت الوزارة "تضامن الجمهورية اللبنانية مع دولة الكويت الشقيقة جراء هذا الحادث الأليم" معربة عن تعازيها لذوي الضحايا الذين لقوا حتفهم في الحريق متمنية للمصابين الشفاء العاجل.



وكانت وزارة الداخلية الكويتية اعلنت ان حريقا ضخما قد نشب فجر امس الاربعاء في احدى البنايات السكنية في منطقة "المنقف" ما ادى الى وفاة 49 مقيما واصابة 49 آخرين.