أكد رئيس بعثة الحج الكويتية وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية د.بدر المطيري اليوم الخميس حرص البعثة على التعاون وتعزيز الخبرات ونقل التجارب الناجحة مع بعثات الحج الخليجية بشكل يعكس روح التعاون والتنسيق والتآخي الخليجي بصورة دائمة.

وذكر المطيري في تصريح لـ "كونا" بعد ترؤسه لاجتماع رؤساء بعثات الحج لدول مجلس التعاون الخليجية والذي دعت له الكويت ان الحملات الخليجية تعد من أكثر الحملات تنظيما وترتيبا واعتناء بضيوف الرحمن، مضيفا ان الاجتماع يهدف الى تعزيز تجربة خدمة ضيوف الرحمن على الوجه الاكمل.



وأعرب عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان والحكومة السعودية على ما يبذلونه من جهد في تسهيل سبيل الفريضة العظيمة، داعيا العلي القدير التوفيق والنجاح للمملكة لما يقدمونه من عناية للحجاج.



على صعيد متصل، أشاد رؤساء البعثات الخليجية بجهود بعثة الحج الكويتية وتاريخها المميز في خدمة ضيوف الرحمن، معربين عن شكرهم لحرص البعثة على تقديم المبادرات وحرصها على مثل اللقاءات المكررة.



وشهد الاجتماع عرضا مرئيا قدمه مستشار التحول الرقمي في وزارة الأوقاف بدر العجمي لشرح تجربة الوزارة في التحول الرقمي تم خلاله تسليط الضوء على أرشفة خطط الحج السابقة ومعلومات الجهات المشاركة في البعثة وأدوارها وأعدادها بالإضافة إلى أرشفة نتائج الاجتماعات ومخططات مقار حملات الحج في المشاعر المقدسة مما سيسهم بشكل إيجابي في تحسين جودة الخدمات المقدمة للحجاج.



كما تناول العرض تجربة تحليل بيانات الحجاج المسجلين وفئات الحملات المختلفة من حيث الأسعار فضلا عن استعراض المنصات الرقميةالتي أطلقتها الوزارة مؤخرا مثل دليل الحملات الرقمي والمواقع الجغرافية للحملات في المشاعر المقدسة بالإضافة إلى دور التحول الرقمي في إعداد خطط التفويج.