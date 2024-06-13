أعلنت وزارة الدفاع الاميركية " البنتاغون" أن غواصة نووية أميركية موجودة في كوبا، غداة وصول غواصة روسية تعمل بالدفع النووي إلى الجزيرة الشيوعية.

وأعلنت القيادة الجنوبية الأميركية على مواقع التواصل الاجتماعي، انه "تتواجد الغواصة الهجومية النووية يو إس إس هيلينا في خليج غوانتانامو كجزء من زيارة روتينية" في إشارة إلى القاعدة البحرية الأميركية في جزيرة كوبا.



وكانت الزيارة كما موعدها "مخططا لهما" بحسب المصدر نفسه.



والاربعاء الفائت دخلت الغواصة النووية "كازان" خليج هافانا مع ثلاث سفن روسية اخرى.



ولا تحمل أي منها أسلحة نووية، بحسب السلطات الكوبية.



ويأتي هذا الانتشار الروسي غير المعهود على بعد حوالي 150 كيلومترا من سواحل فلوريدا في مرحلة شديدة التوتر بين واشنطن وموسكو بسبب الحرب في أوكرانيا.



وقالت الولايات المتحدة إنها تراقب تطور الوضع في كوبا لكنها قالت إن نشر سفن روسية لا يمثل تهديدا مباشرا.



الجدير بالذكر انه خلال الحرب الباردة، كانت كوبا حليفة للاتحاد السوفييتي.



وأثار نشر صواريخ سوفييتي في كوبا عام 1962 أزمة خطيرة كادت تتحول حربا بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي.