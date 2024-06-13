وجه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة دعوة لرواد العمل الإنساني والمجتمعي حول العالم، إلى المشاركة في "جائزة الشارقة للاتصال الحكومي" من خلال فئة التقديم المباشر "أفضل ممارسات اتصالية وإنسانية لدعم المسؤولية الاجتماعية"، لتكريم الجهات الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية، التي قدَّمت مبادرات اتصالية استثنائية أحدثت فرقاً ملموساً في تعزيز المسؤولية الاجتماعية.

وتحتفي الجائزة في دورتها الحادية عشرة بالأعمال المرشحة التي تبرز قيم التعاضد والتضامن والدعم الاجتماعي، وتسلِّط الضوء على الحملات والمبادرات التي تعزِّز الوعي بأهمية العمل التطوعي والمساهمات الاجتماعية، وتترك بصمة واضحة في تحسين حياة الأفراد والمجتمعات، وتساهم في نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية كممارسة مستدامة.



ويستمر قبول طلبات الترشح لفئات لجائزة حتى 1 أغسطس 2024 عبر الموقع: www.igcc.ae.



القيم الإنسانية والتأثير المجتمعي



وتتميز جائزة "أفضل ممارسات اتصالية وإنسانية لدعم المسؤولية الاجتماعية"، التي تشتمل على جائزتين: واحدة للقطاع الحكومي وأخرى للقطاع الخاص، بمعايير تعكس التزام جائزة الشارقة للاتصال الحكومي بالتأثير الإيجابي والمستدام؛ حيث يشترط للترشح لها تقديم حملة تبرز استراتيجية اتصال متكاملة وفعّالة، تدمج الجوانب الإنسانية والاجتماعية مع أهداف المسؤولية الاجتماعية، وكذلك تطوير وتنفيذ برامج ومبادرات مستدامة تركز على القيم الإنسانية والاجتماعية بدون أهداف ربحية.



ومن المهم بناء جسور تواصل فعّالة وتشجيع التفاعل والحوار حول الأنشطة التطوعية والإنسانية، إلى جانب مراعاة خصائص واحتياجات الأفراد الاجتماعية والنفسية في تصميم وتنفيذ الحملات.



ومن الضروري للوصول إلى منصة التتويج تحقيق الممارسات المرشَّحة نتائج ملموسة في تحسين الوعي الاجتماعي والتأثير الإيجابي على البيئة والمجتمع، وضمان استمرار تأثير الحملة وتحقيق أهدافها على المدى الطويل، مع بناء شراكات فعّالة مع جهات أخرى لتعزيز التأثير الإيجابي وتحقيق أهداف المسؤولية الاجتماعية.



ومن عناصر النجاح الأساسية في هذه الفئة استخدام أساليب إبداعية ومبتكرة في تطوير وتنفيذ الحملات، والقدرة على قياس النتائج، وتطبيق منهجيات علمية وأساليب اتصال مناسبة لتحقيق الأهداف الاجتماعية والإنسانية.



ملف ترشح ناجح



ومن أجل تقديم ملف ترشح ناجح لجائزة الشارقة للاتصال الحكومي في دورتها الحادية عشر، يُنصح المتقدمون بإعداد ملخص تنفيذي واضح ومختصر لا يتجاوز 250 كلمة، بالإضافة إلى ملف أساسي متكامل من 1000 كلمة، مع تنظيم المحتوى بشكل منسق يسهل عملية التقييم.



كما يمكن استخدام العناوين الفرعية، والفقرات، والصور التوضيحية لتعزيز الوضوح، بالإضافة إلى ملخص أو جدول محتويات يعرض لمحة عامة عن الملف.



ويجب أن يستوفي الملف معايير الفئة التي يتم التقدم إليها، وإدراج مرفقات تعريفية مثل الرسوم المعلوماتية، والفيديوهات، والصور التي تخدم محتوى الملف وتعزز من قيمته، مع مراعاة الالتزام بالمواصفات المطلوبة للمرفقات التعريفية وارتباطها بموضوع الفئة، وأن تُقدَّم بتنسيقات تضمن سهولة الوصول والتحميل.