يسر ديوان سمو ولي العهد أن ينقل تهاني سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، حفظه الله، إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، وإلى الإخوة والأخوات المواطنين والمقيمين الكرام على أرض الكويت الطيبة بمناسبة عيد الأضحى، أعادها الله تعالى على الجميع بوافر الصحة والخير واليمن والبركات.

كما يغتنم ديوان سمو ولي العهد هذه المناسبة المباركة ليرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات، إلى سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد وإلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد العبدالله، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على سموهما بوافر الصحة وتمام العافية.



كما هنأ سمو ولي العهد المواطنين والمقيمين بعيد الأضحى المبارك، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ دولة الكويت من كل مكروه وسوء، وأن تبقى واحة أمن وأمان ومنبع خير وسلام، وأن يديم عليها التقدم والرخاء ويحفظ أبناءها الأوفياء تحت ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، وسدد بالتوفيق على دروب الخير خطاه، وأن يديم على سموه، حفظه الله ورعاه، نعمة الصحة والعافية، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على الوطن العزيز وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات، وأن يحقق لها ولشعوبها كل رفعة وتقدم وازدهار.