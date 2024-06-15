193 نزيلاً من المسنين وأبناء الحضانة العائلية والأحداث الجانحين يحظون بالرعاية الايوائية

5282 نزيلاً يتمتعون بالرعاية والمتابعة الخارجية ما بين الرعاية المتنقلة للمسنين والاختبار القضائي للأحداث والمحتضنين والمستقلين من أبناء الحضانة العائلية



بشرى شعبان



كشف وكيل قطاع الرعاية الاجتماعية بالإنابة في وزارة الشؤون الاجتماعية د.جاسم الكندري، عن وجود 5475 نزيلا من فئات «المسنين، أبناء الحضانة العائلية، الأحداث الجانحين» يحظون بالرعاية الإيوائية والمتابعة الخارجية ويتمتعون بشتى أنواع الخدمات الطبية والاجتماعية والتعليمية والنفسية والترفيهية.



وقال الكندري في تصريح لـ«الأنباء»: يعد قطاع الرعاية الاجتماعية مثالا يحتذى به على مستوى دول المنطقة في العمل الاجتماعي لما يقدمه من خدمات متنوعة للفئات الخاصة من «كبار السن وأبناء الحضانة العائلية والأحداث الجانحين» ولدوره الإيجابي والبناء في تعديل سلوك بعض هذه الفئات مثل الأحداث الجانحين وأبناء الحضانة العائلية على يد مجموعة من الكوادر الوطنية المتخصصة بالعمل الاجتماعي والنفسي بهدف إعادة دمج هذه الحالات في المجتمع، فضلا عن تقديم الرعاية الطبية لكبار السن ومتابعتهم على مدار الساعة وتوفير كل متطلباتهم.



وعن عدد نزلاء دور الرعاية الاجتماعية بين الكندري أن عدد النزلاء من كل الفئات يبلغ 5475 نزيلا بينهم17 مسنا، و120 ابنا من الحضانة العائلية، و56 حدثا يحظون بالرعاية الإيوائية داخل دور الرعاية الاجتماعية، فيما بلغ عدد المستفيدين من الرعاية الخارجية 3309 مسنين و960 من أبناء الحضانة العائلية بينهم محتضنون ومستقلون و413 حدثا تحت الاختبار القضائي.



وحول برنامج قطاع الرعاية الاجتماعية خلال عيد الأضحى المبارك، أكد الكندري وجود برنامج متكامل لجميع النزلاء يرتكز على 3 محاور رئيسية«دينية ترفيهية تعليمية»، وذلك من خلال محاضرات توعوية عن أجر صيام يوم عرفة وفضائل الأعمال في ذي الحجة، فضلا عن تجهيز حفلات ترفيهية للأطفال بالصالة المتعددة الأغراض بالتعاون مع الحرس الوطني وجمعية الهلال الأحمر، وتحضير الشاليه لبعض أبناء الحضانة العائلية، بالإضافة إلى توزيع العيادي على جميع النزلاء احتفالا بالعيد المبارك.



وأكد الكندري حرص «الشؤون» على توفير كافة الخدمات ومتطلبات نزلاء قطاع الرعاية الاجتماعية بناء على توجيهات وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.امثال الحويلة التي تولي هذه الفئات اهتماما خاصا ترجمة لدور الكويت الرائد في مجال العمل الاجتماعي الإنساني.