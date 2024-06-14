أصدرت وزارة الخارجية السورية تعميماً منعت بموجبه قبول طلبات الراغبين في زيارة سورية، وقد تخلفوا عن الخدمة العسكرية الإلزامية، ممن غادروا بطريقة غير شرعية.



وذكر تعميم صادر عن مدير «الإدارة القنصلية والمغتربين» في وزارة الخارجية، تداولته مواقع محلية سورية، أن «الجهات المختصة أعلمتنا بعدم قبول طلبات زيارة القطر من المتخلفين عن أداء الخدمة الإلزامية، ممن لديهم خروج غير شرعي، وقاموا بتسوية أوضاعهم وتثبيتها لدى إدارة الهجرة والجوازات».



وأكد التعميم أنه «يمكن للمكلفين الذين غادروا بطريقة غير مشروعة الدخول إلى القطر مرة واحدة فقط بغرض تسوية وضعهم التجنيدي، أي تأدية خدمة العلم أو دفع البدل النقدي»، مشدداً على أنه «لا يحق لهم المغادرة إلا بعد القيام بأحد هذين الأمرين».

وأشار التعميم، الموجه إلى البعثات السورية الخارجية كافة، والمذيل بتوقيع مدير الإدارة القنصلية والمغتربين، إلى «إبلاغ المغتربين بمضمون التعميم شفهيا».



وسبق أن صدرت تعليمات للسفارات والبعثات الديبلوماسية في الخارج بشأن التقدم بطلب لزيارة البلاد للشبان المتخلفين عن خدمة العلم ضمن شروط، أبرزها: للمواطنين السوريين ومن في حكمهم من الفلسطينيين، والمتخلفين عن خدمة العلم التقدم بطلب موافقة على تسهيل الزيارة مرة واحدة في السنة فقط. يسمح للمغترب الذي تجاوز سن التكليف (42 عاماً) أن يتقدم لرحلة مغترب لمرة واحدة فقط، بقصد تسوية وضعه ودفع البدل النقدي. يحق للمغترب الاستفادة من الموافقة خلال 180 يوماً، اعتباراً من تاريخ صدورها. يحق للمغترب الإقامة في سورية لمدة 90 يوماً من تاريخ دخوله البلاد عن طريق المطار أو أحد المنافذ الحدودية. تمنح موافقة تسهيل الزيارة للمواطنين السوريين المتخلفين عن خدمة العلم الإلزامية حصراً، وليس لأي أسباب أخرى، أي إنها لا تعفي من أي مخالفة أو حكم قضائي.