

تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، بوقف إطلاق النار في أوكرانيا إذا سحبت كييڤ قواتها من 4 مناطق، وتخلت عن خطط الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مهددا بأنه «في حال رفضت كييڤ والغرب اقتراح السلام الجديد فستكون حينها الشروط مختلفة»، فيما اعتبرت أوكرانيا أن الشروط «منافية للمنطق».



وطالب بوتين بوتين أمام كوادر وزارة الخارجية «بإلغاء كل العقوبات الغربية المفروضة على روسيا باعتبارها من شروط محادثات السلام بشأن أوكرانيا».



وأوضح أنه «ينبغي للقوات الأوكرانية الانسحاب بالكامل من أراضي مناطق جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزاباروجيه، وبعدها تكون روسيا مستعدة لبدء المفاوضات».

واعتبر بوتين أن إرادة سكان مناطق دونباس ونوفوروسيا وخيرسون وزاباروجيه في أن يكونوا مع روسيا لا تتزعزع، وقد تم إغلاق هذه المسألة إلى الأبد.



وقال: «لقد عبر سكان مقاطعتي خيرسون وزاباروجيه، عن موقفهم خلال الاستفتاءات، وقد أصبحت المقاطعتان، وكذلك جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان، جزءا من روسيا، ولا يمكن الحديث عن انتهاك وحدة دولتنا». وأكد بوتين أن إرادة الشعب في أن يكون مع روسيا لا تتزعزع، والقضية مغلقة إلى الأبد ولا يمكن أن تكون موضع نقاش بعد الآن.

ودعا إلى تثبيت وضع إقليم شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي زابوريزجيه وخيرسون باعتبارها أقاليم في روسيا بالمعاهدات الدولية.



وشدد على أنه من غير الممكن التوصل إلى تسوية في أوكرانيا دون مشاركة روسيا ودون حوار صادق معها.

وقال بوتين إن أي محاولات من قبل الغرب للاستيلاء على الأصول الروسية«ستكون سرقة، ولن تمر دون عقاب»، وذلك أثناء اجتماع مع قيادات وزارة الخارجية الروسية.

وأوضح أن البلدان الغربية تحاول التوصل إلى أساس قانوني من نوع ما«لتجميد الأصول»، لكن رغم كل محاولات الخداع السرقة تبقى سرقة، ولن تمر من دون عقاب.



واتهم الرئيس الروسي الغرب بتنفيذ «أيديولوجية تهدف الى تقطيع أوصال روسيا عبر استغلال الأراضي القريبة من حدودنا».

إلى ذلك، أعرب بوتين عن اعتقاده أن «الوقت قد حان لإجراء مناقشة واسعة النطاق بشأن الضمانات الثنائية والمتعددة الأطراف للأمن الجماعي».

وقال الرئيس الروسي إنه «يجب أن يكون الهيكل الأمني المستقبلي مفتوحا لجميع البلدان الأوروآسيوية التي ترغب في ذلك، بما في ذلك أعضاء حلف الناتو».



في المقابل، أعلن ميخائيلو بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، أن الشروط التي حددها الرئيس الروسي لبدء مفاوضات سلام مع أوكرانيا «منافية للمنطق».

وكتب بودولياك عبر وسائل التواصل الاجتماعي:إنها مهزلة بالكامل، لذا مرة أخرى يجب التخلي عن هذه الأوهام والتوقف عن التعامل مع اقتراحات روسيا بجدية، لأنها منافية للمنطق.