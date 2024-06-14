قصف الجيش الإسرائيلي الجمعة قطاع غزة المحاصر والمدمر، فيما المحادثات الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين اسرائيل وحركة حماس تراوح مكانها، رغم الجهود الدولية.



في الشهر التاسع من الحرب مرة جديدة تراجعت الآمال بالتوصل إلى وقف إطلاق نار في الحرب، حيث يصر الطرفان على مواقفهما الثابتة.



في الساعات الأولى من فجر الجمعة، أفاد شهود عن وقوع ضربات إسرائيلية في مناطق مختلفة من قطاع غزة الذي يعاني من أزمة إنسانية كبرى والمهدد بمجاعة حيث نزح حوالي 75% من سكانه البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة بحسب الأمم المتحدة.

ويركز الجيش خصوصا عملياته على رفح بجنوب القطاع، حيث أطلق في 7 مايو هجومه البري بهدف القضاء على حماس، لكن عمليات القصف والمعارك مستمرة في أماكن أخرى بقطاع غزة.



وقال شهود عيان إن مروحيات إسرائيلية أطلقت النار على أحياء في وسط وغرب مدينة رفح. وأفادت الذراع العسكرية لحركة حماس بأن «كتائب القسام تدك قوات العدو المتوغلة جنوب غرب حي تل السلطان بمدينة رفح بقذائف الهاون».

الجيش قال من جانبه إن قواته قتلت مقاتلين وعثرت على «كميات كبرى من الأسلحة وفتحات أنفاق»، و«دمرت بنى تحتية لحماس». وقال إنه في وسط وشمال غزة استهدفت مقاتلات إسرائيلية بنى تحتية كذلك لحماس.



إلى ذلك، قال الجريح أنور حرز الذي يعالج في مستشفى الأهلي لوكالة فرانس برس «كنا نتناول الطعام، وفجأة انهار المنزل فوقنا». وأضاف حرز الذي أصيب بضربة ليلية اسرائيلية على مدينة غزة «كفى، كفى حربا وتدميرا».



ونقل عدة فلسطينيين مصابين بينهم أطفال إلى هذا المستشفى، أحد المستشفيات القليلة التي لا تزال تعمل بالحد الأدنى في القطاع. وفي مشرحة المستشفى صف العديد من الجثث التي لفت بأغطية على الأرض.

في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح في الوسط، كان أفراد من عائلة حجازي يبكون إياد (10 سنوات)، الذي قالوا إنه توفي بسبب سوء التغذية، وعرضوا صورة شقيقته وهي تحتضن جثته الهزيلة.



وتقول منظمة الصحة العالمية إن أكثر من ثمانية آلاف طفل تقل أعمارهم عن خمس سنوات يعالجون في غزة بسبب سوء التغذية الحاد «بينهم 1600 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد».

وأوضح المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس «لقد سجلت 32 وفاة بسبب سوء التغذية، بما فيها 28 تعود إلى أطفال دون سن الخامسة».



من جهته، أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن على ضرورة الفصل بين الشعب الفلسطيني وحماس التي تستخدم المدنيين كدروع بشرية، مشيرا إلى أنه أبلغ نظيره الإسرائيلي بضرورة خفض عدد الضحايا المدنيين في غزة.

وجاء حديث وزير الدفاع الأميركي خلال حديثه عن الحرب في غزة، قائلا: «على إسرائيل بذل كل ما في وسعها لتقليل عدد الضحايا المدنيين الفلسطينيين».



يأتي ذلك فيما نقلت شبكة «سي إن إن» الإخبارية عن مسؤولين أميركيين الجمعة، أن الجيش الأميركي يدرس تفكيك الرصيف العائم الذي شيده قبالة ساحل قطاع غزة ونقله إلى إسرائيل، وسط مخاوف من احتمال تضرره مرة أخرى بفعل شدة الأمواج، بعد أيام من استئناف عمله في تسليم شحنات المساعدات الإنسانية.



ونسبت الشبكة لعدد كبير من المسؤولين القول إن وضع البحر في شرق المتوسط سيزداد سوءا مع اقتراب الخريف والشتاء، وبدأت تطرح أسئلة عن قدرة الرصيف العائم المثير للجدل على الصمود.



في الوقت نفسه، توقفت عمليات برنامج الأغذية العالمي في توزيع المساعدات الإنسانية منذ أيام، وباتت الشحنات مكدسة بمنطقة قبالة الساحل.

ولو فكك الأميركيون الرصيف العائم فستكون هذه هي المرة الثانية خلال أسابيع قليلة التي ينقل فيها الرصيف العائم إلى ميناء أشدود الإسرائيلي.