

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن مقتل أسيرين إسرائيليين في غارة جوية إسرائيلية على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.



وقالت كتائب القسام في مقطع ڤيديو نشرته عبر منصة (تيليغرام) الجمعة: «جيشكم قتل اثنين من الأسرى في القصف الجوي على مدينة رفح قبل أيام».



وأضافت: «جيشكم يخدعكم، ويستمر في خداعكم.. الحكومة الإسرائيلية لا تريد عودة الأسرى إلا في توابيت».

يأتي ذلك بعد أسبوع من إعلان كتائب القسام عن مقتل عدد من المحتجزين الإسرائيليين في النصيرات وسط قطاع غزة خلال العملية التي نفذها الجيش الإسرائيلي واستعاد خلالها 4 محتجزين.



من جانبها، قالت وزارة الصحة التابعة لحماس في غزة إن الجيش الإسرائيلي قتل 34 فلسطينيا وأصاب 71 آخرين خلال 24 ساعة.

وقالت الوزارة في بيان إن ذلك رفع حصيلة القتلى منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 37266 شخصا، وإجمالي الإصابات إلى 85102.



وكان مصدر مسؤول في حركة حماس قد نفى أخيرا أن تكون الحركة طرحت أفكارا جديدة لمقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

جاء ذلك ردا على تصريح لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قال فيه إن حماس قدمت تعديلات وأفكارا للوسطاء على مقترح الرئيس الأميركي جو بايدن للتوصل إلى صفقة مع إسرائيل.



وقال المصدر لوكالة أنباء (شينخوا) مفضلا عدم الكشف عن اسمه إن «كل ما قدمناه تأكيد على التزامنا بما قدم يوم الخامس من مايو من مقترح قدمه الوسطاء ولم نتحدث عن أفكار ومقترحات جديدة».



وأضاف المصدر ان مقترح الرئيس بايدن يتضمن بنودا تتيح لإسرائيل استئناف الحرب بعد المرحلة الثانية في حال لم تسفر المفاوضات عن نتائج إيجابية.

من جهة أخرى، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على مجموعة إسرائيلية متطرفة، متهمة بإعاقة توزيع المساعدات الإنسانية على الفلسطينيين في غزة.



وأورد بيان أن الخارجية الأميركية «تستهدف مجموعة تطلق على نفسها(تساف 9) وهي مجموعة إسرائيلية متطرفة عنيفة تعوق وتضايق وتتلف القوافل التي تقل مساعدة إنسانية حيوية للمدنيين الفلسطينيين في غزة».