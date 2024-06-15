مشاركة أوكرانيا في اليورو تشكل انتصاراً على الشدائد



الأهم أننا نمثل أوكرانيا.. وسيذكر العالم ما نمر به حالياً



أظهرنا أننا قادرون على المنافسة والتألق حتى أثناء الحرب



كل انتصار لبلدنا هو أمر بالغ الأهمية لكل أوكراني



الاستعدادات للبطولة بالنسبة لبعض اللاعبين كانت مرهقة



الأصعب في عملنا هو التكيف مع البيئة المتغيرة بسرعة



علينا التعامل مع الكثير من العوائق من بينها متطلبات السلامة



أثق في مدرب الفريق وقدرته على تقديم أداء جيد في البطولة



دور المدرب يتمحور حول التفاني والعمل الجاد والانضباط



أن تكون مدرباً لأوكرانيا فذلك يأتي مع بعض الضغوط



درب أوكرانيا في نسخة 2021 حين حققت أفضل نتيجة ببلوغها ربع النهائي



حائز على الكرة الذهبية لعام 2004



مثّل سابقاً كلاً من دينامو كييف وميلان وتشلسي