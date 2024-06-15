

يصطدم المنتخب الإسباني بلوكا مودريتش ورفاقه الكروات على الملعب الأولمبي في برلين، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية لبطولة «يورو 2024» لكرة القدم.



واستعد المنتخبان للنهائيات القارية بعروض قوية، لمجموعة تعد الأقوى على الإطلاق، لكونها تضم أيضا منتخبي إيطاليا حاملة اللقب وألبانيا، إذ تغلبت إسبانيا على أندورا 5-0 بفضل ثلاثية لميكيل أويارسابال، ثم على إيرلندا الشمالية 5-1 بفضل هدف آخر من مهاجم ريال سوسييداد وثنائية لنجم وسط برشلونة بيدري الذي أظهر أنه عاد إلى مستواه السابق بعدما عكرت الإصابات موسمه.



وتعززت آمال منتخب إسبانيا بالمنافسة جديا على لقب كأس أوروبا لكرة القدم، مع استعادة صانع ألعاب برشلونة بيدري لجاهزيته البدنية التي قد تكون عاملا حاسما في مواجهة كرواتيا القوية بقيادة «مايسترو» ريال مدريد المخضرم لوكا مودريتش اليوم.



وتحمل المواجهة بين بيدري ومودريتش نفحة «كلاسيكو» إسبانيا بين برشلونة وريال مدريد، وقد لعب بيدري دورا مؤثرا عندما بلغ «لا روخا» الدور نصف النهائي من النسخة الأخيرة للبطولة القارية التي أقيمت صيف 2021.

ويخوض بيدري ضد كرواتيا امتحانا صعبا ضد خط وسط خبير مؤلف من مودريش وماتيو كوفاتشيتش من مان سيتي الإنجليزي ومارسيلو بروزوفيتش لاعب وسط النصر السعودي، لاسيما أن المنتخب الكرواتي أبلى بلاء حسنا في البطولات الكبرى وتحديدا كأس العالم، حيث احتل مركز الوصيف عام 2018 في روسيا، والمركز الثالث في قطر 2022.

لكن إسبانيا نجحت في تخطي المنتخب البلقاني في ثمن نهائي كأس أوروبا الأخيرة بعد التمديد في مباراة سجل فيها بيدري هدفا غريبا في مرمى فريقه من مسافة 50 مترا بعد خطأ فادح للحارس أوناي سيمون.

وفي المباراة الثانية، وضمن ذات المجموعة، ستكون إيطاليا مطالبة بالفوز منذ البداية حين تستهل دفاعها عن اللقب اليوم في دورتموند ضد ألبانيا.

وقد خالفت إيطاليا التوقعات في النسخة الماضية حين توجت باللقب على حساب إنجلترا بركلات الترجيح، لاسيما أنها دخلت البطولة بعدما غابت عن كأس العالم لأول مرة منذ 1958.

وعاد أبطال العالم 4 مرات لاختبار الأمر ذاته في ألمانيا 2024، إذ غابوا عن مونديال 2022 بعدما أقصتهم مقدونيا الشمالية من الملحق، ليجدوا أنفسهم مجددا أمام محاولة التعويض وهذه المرة بقيادة مدرب جديد هو لوتشانو سباليتي الذي تسلم المهمة بعدما قرر روبرتو مانشيني الاستقالة والانتقال لتدريب السعودية.



وتدرك إيطاليا أن الخطأ ممنوع منذ مباراتها الأولى التي تبدو مناسبة تماما لكسب الثقة اللازمة قبل مواجهتيها الصعبتين جدا ضد إسبانيا وكرواتيا.

وما يزيد من أهمية الفوز على ألبانيا التي تخوض النهائيات الكبرى الثانية فقط في تاريخها، أنه يتأهل إلى ثمن النهائي صاحبا المركزين الأولين في كل من المجموعات الـ 6، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحل في المركز الثالث.