

يسعى منتخبا سويسرا والمجر لانطلاقة قوية، عندما يلتقيان اليوم في ختام الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى، إذ لا يعتبر المنتخبان من المرشحين للتتويج، لكنهما يتطلعان لتحقيق نتيجة إيجابية وخطف 3 نقاط قد تساعد الفائز في التأهل للدور الثاني قبل مواجهتي ألمانيا واسكتلندا في الجولتين التاليتين.



وهي المشاركة الثالثة للمجر تواليا في النهائيات القارية، والخامسة في تاريخها الذي شهد حلولها ثالثة في 1964 ورابعة في 1972، فيما غابت عن النهائيات حتى عام 2016 حين بلغت ثمن النهائي، قبل الهزيمة الكبيرة أمام بلجيكا برباعية نظيفة.



واستعد المنتخب السويسري بقيادة مديره الفني مورات ياكين، للبطولة بالتعادل مع النمسا 1-1 والانتصار على إستونيا برباعية دون رد، وقبلها تعادل سلبيا مع الدنمارك، ثم فاز بهدف على أيرلندا، في مباراتين وديتين خلال مارس الماضي، مستندا الى دعائم قوية مثل الحارس يان سومر الذي خاض 89 مباراة دولية، وقائد الفريق جرانيت تشاكا وثنائي الدفاع مانويل أكانغي لاعب مانشستر سيتي وفابيان شار لاعب نيوكاسل يونايتد، إضافة إلى بريل إمبولو جناح موناكو والمخضرم شيردان شاكيري نجم شيكاغو فاير الأميركي.



أما منتخب المجر، بقيادة مديره الفني الإيطالي ماركو روسي، فقد حقق انتصارين على الكيان الصهيوني وأيرلندا، كما يعتمد على نجم ليفربول وقائد الفريق دومينيك سوبوسلاي، مع رولاند شالاي مهاجم فرايبورغ وبيتر جولاتشي حارس مرمى لايبزيغ.