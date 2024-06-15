

ناصر العنزي



ليت إسبانيا وإيطاليا وكرواتيا كل في مجموعة وكفونا «شرهم» كي لا يودع أحدهم البطولة مبكرا، حيث شاءت القرعة أن تجمعهم في مجموعة واحدة تكاد تشتعل نارا قبل أيام من انطلاق البطولة، فمن الظلم أن نخسر واحدا منهم في الدور المقبل وجميعهم مرشحون لإحراز اللقب، واليوم موعدنا مع مباراة من العيار الثقيل تجمع إسبانيا وكرواتيا في مستهل مشوارهما في المجموعة الثانية، والإسبان يملكون القدرة على التتويج باللقب للمرة الرابعة بقيادة مدربهم لويس دي لافويتي، حيث تضم صفوفه عناصر خبرة ممزوجة بالشباب، والكرة الإسبانية هيمنت على أوروبا على صعيد الأندية، حيث توج ريال مدريد بطلا لدوري الأبطال قبل فترة غير أن المحك الحقيقي للاعبين الإسبان سيكون في هذه المجموعة القوية، فإن تخلصوا اليوم من الكروات فأمامهم إيطاليا غدا.



٭ كرواتيا يمكن وصفه بالفريق البطل غير المتوج، فهو دائما يدخل منافسا في كل البطولات، وآخرها إحرازه المركز الثالث في بطولة كأس العالم في قطر 2022، وكرواتيا خرجت من صلب الكرة اليوغسلافية السابقة والتي كان يطلق عليها «برازيل أوروبا»، حيث تتميز يوغسلافيا سابقا بالمهنية والانضباطية في التكتيك وكأنهم في كلية عسكرية، إضافة إلى امتلاكهم المهارات الأساسية وأهمها التسليم والتسلم والتمرير والتسجيل، ومن المجحف ألا تحرز كرواتيا لقب كأس أوروبا حتى الآن بوجود «الجوهرة» اللامعة لوكا مودريتش.



٭ إيطاليا حاملة اللقب تبدأ مشوارها في البطولة اليوم بلقاء ألبانيا وتوقع كل شي من الطليان، فقد يخسرون من فريق ضعيف ثم يصلون إلى اللقب في خلسة من الفرق الأخرى، والحقيقة أن البطولة التي تخلو من الفريق «الآزوري» تكون مثل الطبخة التي يتنقصها الملح، فالطليان بإرثهم ومجدهم الكروي «أندية ومنتخبات» من أساسيات التنافس في كل البطولات، ويدرك مدرب «الأزرق» الإيطالي لوتشيانو سباليتي صعوبة مجموعته لكنه يثق في لاعبيه الأشداء الأقوياء في خط الدفاع وحارسهم جيانلوجي دوناروما، والمنتخب الإيطالي دأب طويلا على تأمين دفاعه على حساب هجومه حتى لو خرج بهدف وحيد في كل مبارياته.