

بحضور الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير.. افتتحت ألمانيا، مساء الجمعة، بطولة كأس أمم أوروبا «يورو 2024» في نسختها الـ 17 والتي تستضيفها على أراضيها في الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو بمشاركة 24 منتخبا.



حفل الافتتاح الذي جاء مقتضبا لكنه «مميز للغاية».. شهد استخداما مبهرا للألوان، على الطريقة الألمانية الحديثة، مع استخدام «مجسم ضخم» لكأس أمم أوروبا، وأدى الراقصون الذي ارتدوا ألوان الـ 24 منتخبا المشاركة في البطولة الأغنية الرسمية «نار» التي قام بغنائهـــا المطـــرب ليوني أمام ملعــب ممتلـئ بـ 66 ألف متفرج، كما استخدم المنظمون، بعض الألعاب النارية في الحفل الافتتاحي المقتضب، مع استعراض المدن الألمانية التي ستلعب فيها مباريات النسخة الحالية من بطولة «اليورو».



وكان من أبرز مشاهد حفل الافتتاح هو تكريم الأسطورة الألماني الراحل فرانز بيكنباور الذي توفي في بداية العام الحالي بعد صراع مع المرض، حيث حضر إلى أرض الملعب المدرب السابق لمنتخب ألمانيا لكرة القدم يورغن كلينسمان، رفقه شقيق بيكنباور وأرملته هايدي التي حملت الكأس التي سيتم منحها للفائز، ثم وجهت قبلة إلى السماء.



جدير بالذكر أن الحفل الافتتاحي لـ «اليورو»، شهد تواجد أسطورة التدريب الاسكتلندي أليكس فيرغسون، بالإضافة إلى «العبقري» البرتغالي جوزيه مورينيو، ورئيسي الاتحادين الدولي جياني إنفانتينو والأوروبي ألكسندر تشيفرين.



وفاز بيكنباور، الذي توفي في يناير ٢٠٢٤ عن عمر 78 عاما، بيورو 1972 وكأس العالم 1974 كلاعب، كما فاز بكأس العالم 1990 كمدرب.



وقال مدير البطولة فيليب لام، الذي كان قائدا للمنتخب الألماني الذي توج بلقب بطولة كأس العالم 2014 إن اليورو «تجمع الناس معا». وأضاف إن الناس بحاجة «للمزيد من المرح والفرح والتفاؤل» وسط «التحديات والحروب في العالم.. ويجب علينا أن نتجمع معا ونحتفل. أتطلع للأسابيع المقبلة».