

ردّ مدرب المنتخب الپولندي ميخال بروبييرش على التقارير التي تتحدث عن إمكانية عدم مشاركة مهاجمه روبرت ليفاندوفسكي في دور المجموعات لكأس أوروبا، بالقول إن هداف برشلونة الإسباني قد يكون جاهزا لخوض المباراة الثانية ضد النمسا بعد أسبوع في برلين.



وتعرض «ليفا» لإصابة في فخذه خلال مباراة ودية ضد تركيا الإثنين (2-1)، ما سيحرمه بالتأكيد من خوض المباراة الأولى لبلاده في المجموعة الرابعة غدا الأحد ضد هولندا.



وبدا بروبييرش متفائلا بإمكانية تعافي الهداف السابق لبوروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ الألمانيين في الوقت المناسب لخوض مباراة الجولة الثانية ضد النمسا الجمعة المقبل، قائلا: «قد ينضم روبرت للفريق للمباراة ضد النمسا، فوجئت عندما قرأت تعليقات تتحدث عن استحالة التعافي سريعا حين يتعرض العضل لتمزق».



وتابع: «هناك درجات مختلفة فيما يتعلق بإصابة من هذا النوع، هناك تقدم في العلاج والطاقم الطبي يفعل كل ما باستطاعته من أجل إعادته على قدميه»، كاشفا عن أنه «سيخوض روبرت التمارين الفردية، لكن يجب أن تسألوا المعالجين الفيزيائيين عن التفاصيل. أنا لا أسألهم عن أمور مماثلة لأني أثق بهم...».