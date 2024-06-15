

هادي العنزي



اكتسح منتخب ألمانيا نظيره الاسكتلندي ٥-1 في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس على ملعب «اليانز أرينا» في ميونيخ، في المباراة الافتتاحية لـ «يورو 2024»، ضمن منافسات المجموعة الأولى، ليضع «دي مانشافت» أول 3 نقاط في رصيده، ويقدم إنذارا شديد اللهجة ليس لسويسرا والمجر اللذين ينتظران مواجهتها في المجموعة، بل للفرق التي جاءت للمنافسة على اللقب الكبير.



لم تمهل ألمانيا ضيفها المنتخب الأسكتلندي كثيرا من الوقت، حتى تبادر بالتسجيل بواسطة أغلى لاعب فيها فلوريان فيرتز (120 مليون يورو) معلنا تقدم (دي مانشافت) في الدقيقة الـ 10، وما كاد الضيوف يستفيقون ومدربهم ستيف كلارك من الهدف الأول، حتى يسجل جمال موسيالا الهدف الثاني (19)، ليبسط رجال المدرب الالماني يوليان ناغلسمان سيطرة مطلقة على مجريات الشوط الأول، واحتسب الحكم الفرنسي كليمون توربان ركلة جزاء (22)، تراجع عنها بعد مراجعة تقنية الفيديو المساعد، ليحتسبها ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء، تمكن الحارس أنغوس غون من ردها عن مرماه، وقبل انتهاء الشوط الأول طمأن لاعبو ألمانيا جماهيرهم على النتيجة بهدف ثالث جاء من ركلة جزاء نفذها كاي هافيرتز (1+45)، إثر عرقلة إلكاي غوندوغان بقسوة من المدافع رايان بورتيوس الذي أصبح أول لاعب يغادر بالبطاقة الحمراء.



وفي الشوط الثاني، واصل الألمان أفضليتهم، واتجه ناغلسمان إلى التبديلات لإراحة لاعبيه، وإتاحة الفرصة للمشاركة في مباراة أصبحت للمتعة أكثر منها لمجرد فوز افتتاحي، ليسجل البديل نيكلاس فولكروغ هدفا رابعا لا يرد في شباك اسكتلندا (68)، وألغى الحكم توربان هدفا ثانيا لفولكروغ بداعي التسلل (76).



وسجل المدافع الألماني أنطونيو روديغر هدفا في مرمى فريقه بالخطأ (٨٧)، وتمكن إيمري تشان من إحراز الهدف الخامس لألمانيا (٣+٩٠).