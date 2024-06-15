شدد محافظ العاصمة الشيخ عبدالله العلي على أهمية فرض الالتزام وتطبيق القانون وإزالة المخالفات، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ، وتعليمات سمو رئيس مجلس الوزراء، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية.

جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التي قام بها المحافظ مساء اليوم الجمعة في منطقة بنيد القار، بمشاركة بلدية العاصمة، ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، والهيئة العامة للقوى العاملة، والهيئة العامة للبيئة، وقوة الإطفاء العام، إلى جانب الأمن العام والمرور، والنجدة، وشملت عدة منازل وعمارات تقطنها العمالة، بهدف العمل على إزالة كافة المخالفات والتعدي على القانون.

وأشاد المحافظ بالجهود الحكومية المتضافرة التي تعمل وتؤكد على الضرب بيد من حديد، لكل من تسول له نفسه التعدي الصارخ على الأنظمة واللوائح، والعمل على فرض هيبة القانون بمختلف المناطق، مشيراً إلى أن هذه الجولة تأتي ضمن سياق دورنا كمحافظ ومسؤول في القيام بالجولة التفقدية، والاطلاع على المخالفات، والعمل على تطبيق القانون عليها سواء في عملية توزيع الإنذارات أو الإغلاق أو قطع التيار الكهربائي.

وأضاف أن الحكومة عازمة بقوة على تطبيق وفرض القانون على الجميع، وعلى كافة أشكال المخالفات، ولن تسمح بأي تجاوز أو عشوائية، وسيتم اتخاذ القرارات والإجراءات فوراً على كل العقارات ذات المخالفة الجسيمة.