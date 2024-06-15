فرق النظافة رفعت 568 طناً يومي الخميس والجمعة

المتحدث الرسمي باسم البلدية : تكديس المخلفات يعرض ملاك العقارات للمخالفات والغرامات



كشف مدير ادارة العلاقات العامة والمتحدث الرسمي باسم بلدية الكويت محمد سندان عن ارتفاع ملحوظ لكمية الانقاض والمخلفات المجهولة التي تم رفعها خلال يومي الخميس والجمعة من امام عقارات مناطق الاستثماري والتجاري بجميع المحافظات الست .

واعلن سندان في بيان صحافي ان حجم الانقاض والمخلفات المرفوعة خلال يومي الجمعة والخميس قدر بنحو 568 طنا بزيادة اربعة أضعاف (400%) عن المعدل الطبيعي حيث كانت تتراوح بين 100 و150 طنا في المناطق الاستثمارية والتجارية حسب افادة المشرفين على أعمال شركات التنظيف المتعاقدة معها البلدية من مفتشي ومراقبي النظافة في تلك المناطق.

وحذر من ان إدارات النظافة بكافة المحافظات لن تتهاون في تطبيق العقوبات بحق المخالفين الذين يقومون برمي الانقاض والمخلفات امام العقارات.

ودعا ملاك العقارات لرفع مخلفاتهم طوعيا وتطبيقا للوائح البلدية والتي تنص على رفع الانقاض والمخلفات من قبل اصحاب العقارات وعدم تكديسها امام عقاراتهم تجنبا لتطبيق المخالفات والغرامات بحقهم.

وختم بيانه أن فرق البلدية حريصة على القيام بدورها وبكل طاقتها للتأكد من تطبيق لوائح وانظمه البلدية ورفع المخلفات المجهوله المصدر مع رفع تقارير ومخالفات بحق المخالفين .