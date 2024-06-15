أدى ضيوف الرحمن وحجاج بيت الله الحرام صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا، واستمعوا إلى خطبة عرفة في مسجد نمرة بمشعر عرفات، حيث توجه نحو مليوني حاج مع إشراقة صباح السبت التاسع من شهر ذي الحجة لعام 1445 إلى الصعيد الطاهر لأداء ركن الحج الأعظم مفعمين بأجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة، وتحفهم العناية الإلهية، ملبين متضرعين داعين الله عز وجل أن يمن عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة والعتق من النار.



وأكد إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ د.ماهر المعيقلي أن الحج إظهار للشعيرة وإخلاص في العبادة لله، حاثا حجاج بيت الله الحرام على اغتنام الفضل العظيم خلال وقوفهم بمشعر عرفات الطاهر الذي يباهي الله جل وعلا بهم ملائكته في موطن شریف وزمان فاضل تضاعف فيه الحسنات وتغفر فيه السيئات وترفع فيه الدرجات.



وقال الشيخ المعيقلي إن الحج إظهار للشعيرة وإخلاص في العبادة لله، وليس مكانا للشعارات السياسية ولا التحزبات، مما يوجب الالتزام بالأنظمة والتعليمات التي تكفل أداء الحجاج مناسكهم وشعائرهم بأمن وطمأنينة.



جاء ذلك في خطبة عرفة التي ألقاها اليوم بمسجد نمرة، والتي تقدم المصلين فيها صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس لجنة الحج المركزية ومفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ ووزير الشؤون الإسلامية والدعوة الإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ ورئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د.عبدالرحمن السديس.



وقال خطيب عرفة إن «من لطف الله بالناس أن أرسل إليهم محمدا ژ داعيا للخلق لما تحصل به مصلحتهم وتتنزل عليهم به رحمته»

وأضاف «إن من تقوى الله الواجبة أن يفرد العبد ربه بالعبادة فلا يصرف شيئا من العبادة لغيره سبحانه».



وأكد أن الشريعة المباركة جاءت «بتحصيل المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد أو تقليلها، وقررت أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، كما جاءت بتحصيل أعلى المصالح ولو بتفويت أدناها وبارتكاب أدنى المفسدتين لدرء أعلاهما، فعند التزاحم يتم اختيار أعلى المصلحتين واختيار أخف المفسدتين».



ولفت إلى ان الشريعة «جاءت بكل ما تزدهر به الحياة، وتحصل به التنمية، ومنعت من الإضرار بالآخرين، أو إلحاق الأذى بهم، وأمرت بالعدل والأخلاق الفاضلة، وبر الوالدين، وصلة الأرحام، وصدق الحديث، وحفظ الحقوق مع إيصالها لأهلها، وأداء الأمانات، والوفاء بالعقود والعهود والسمع والطاعة لأصحاب الولاية.



وتابع الشيخ ماهر المعيقلي: أكد الشارع الحكيم وجوب المحافظة على الضروريات الخمس التي اتفقت الشرائع على العناية بها وهي حفظ الدين والنفس والعقل والمال والعرض بل اعتبر الشرع أن التعدي عليها جريمة تكون سببا للعقوبة.



ودعا كل مؤمن لأن «يسعى إلى المحافظة على الضروريات الخمس مما يؤدي إلى سلامة الخلق واستقرار الحياة وانتشار الأمن وتمكن الناس من تحصيل مصالحهم الدينية والدنيوية، وعليه أن يتعاون مع غيره في ذلك تقربا لله، وطلبا لثوابه في الآخرة، وعلى كل مسلم عدم تمكين العابثين من محاولة التأثير في مقاصد الشرع بالمحافظة على هذه الضروريات، وعلينا جميعا كل بحسب مهمته وعمله ومركزه مسؤولية تجاه ذلك، وعلينا جميعا أن نربي النفوس خصوصا نفوس الناشئة على احترام هذه الضروريات ولئن كانت المحافظة على هذه الضروريات الخمس واجبة في كل مكان وزمان، فإن وجوبها يتأكد في هذه المواطن الشريفة.



وتوجه إلى الحجاج قائلا «إنكم في عرفة بموقف عظيم يباهي الله بكم ملائكته، فهذا موطن شریف وزمان فاضل تضاعف فيه الحسنات وتغفر فيه السيئات، وترفع فيه الدرجات، فأروا الله من أنفسكم اتباعا للسنة، واقتداء بالنبي الكريم ژ الذي خطب في هذا الموطن ثم أمر بلالا فأذن فأقام فصلى النبي فيه الظهر ركعتين، ثم أقام بلال فصلى رسول الله ژ العصر ركعتين جمعا، وقصرا، ثم وقف على ناقته يذكر الله ويدعوه حتی غرب قرص الشمس، ثم ذهب إلى مزدلفة يوصي أصحابه بالسكينة والوقار والرفق فصلى بمزدلفة المغرب ثلاثا، والعشاء ركعتين وبات بها إلى أن صلى الفجر، ثم دعا إلى أن أسفر فذهب إلى منى فرمى جمرة العقبة بسبع حصيات وذبح هديه وحلق شعره، ثم طاف بالبيت طواف الإفاضة، ثم رجع إلى منى، وبقي فيها أيام التشريق يكثر من ذكر الله تكبيرا وحمدا وتهليلا، ويرمي الجمرات الثلاث بعد الزوال يوميا، ويدعو بعد الصغرى والوسطى ورخص لأهل الأعذار في ترك المبيت بمنى».



وبعد استماعهم للخطبة أدى الحجاج في مسجد نمرة صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا، بأذان واحد وإقامتين، اقتداء بسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ثم واصل الحجاج الدعاء والتضرع قبل التوجه إلى مزدلفة بعد غروب شمس يوم التاسع من ذي الحجة، حيث يبيتون ليلتهم هناك ويجمعون حصى الجمرات.