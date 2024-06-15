تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد رسائل تهنئة من كل من سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ جابر المبارك وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وسمو الشيخ د. محمد الصباح وسموالشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء، أعربوا فيها عن خالص التهنئة لسموه بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مبتهلين إلى الباري جل وعلا أن يعيده على الوطن العزيز وهو ينعم بالأمن والأمان والرخاء والازدهار، وأن يمتع سموه، حفظه الله ورعاه، بموفور الصحة والعافية ويحفظه قائدا لمسيرة الخير والنماء في الوطن الغالي.



هذ، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برسائل جوابية ضمنها سموه خالص شكره على ما عبروا عنه من طيب المشاعر ومن صادق الدعاء بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلا سموه المولى تعالى أن يوفق الجميع لخدمة الوطن العزيز ورفعة شأنه ويكلل كل جهود أبناء الوطن للارتقاء بمساره الطموح عبر تحقيق المزيد من الإنجازات التنموية المنشودة، وأن يديم على الجميع وافر الصحة والعافية.