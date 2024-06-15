تلقى سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد رسائل تهنئة من سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ جابر المبارك وسمو الشيخ أحمد النواف وسمو الشيخ د. محمد الصباح وسمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء أعربوا فيها عن خالص التهنئة لسموه بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مبتهلين إلى الباري جل وعلا أن يعيده على الوطن الغالي بالخير واليمن والبركات ويفيء عليه من فيض آلائه وجزيل نعمة، وأن يديم على سموه موفور الصحة وتمام العافية.



هذا، وقد بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد برسائل شكر جوابية ضمنها سموه شكره على ما عبروا عنه من طيب المشاعر ومن صادق الدعاء بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يحفظ الوطن العزيز ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء ويوفق أبناء الوطن الأوفياء تحت ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير المفدى الشيخ مشعل الأحمد، وأن يمتع الجميع بوافر الصحة والعافية.