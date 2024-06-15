أجرى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد اتصالا هاتفيا ظهر اليوم بأخيه صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عبر سموه خلاله عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على البلدين الشقيقين والشعبين الكريمين وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات، وأن يحفظ أخيه صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني من كل مكروه، ويديم على البلد الشقيق نعمة الأمن والأمان، وأن يمن على أخيه صاحب السمو الأمير الوالد بوافر الصحة والعافية.

وقد شكر صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أخاه صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد على هذه البادرة الكريمة التي تجسد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، مبادلا سموه التهاني بهذه المناسبة، ومتمنيا استمرار هذا التواصل الأخوي، مبتهلا إلى الباري عز وجل أن ينعم على سموه بدوام الصحة والعافية، وأن يحقق لدولة الكويت كل ما تتطلع إليه من رفعة ورقي وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه حفظه الله ورعاه.