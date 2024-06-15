أمير قطر شكر سمو الأمير: أنعم الله على سموكم بتمام الصحة والعافية وحقق للكويت كل ما تتطلع إليه من رفعة وتطور وازدهار في ظل قيادتكم الحكيمة

أجرى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد اتصالا هاتفيا ظهر اليوم بأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة عبر سموه خلاله عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على البلدين الشقيقين والشعبين الكريمين وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات، وأن يحفظ أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة من كل مكروه ويديم على البلد الشقيق نعمة الأمن والاستقرار، وأن يمن على أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة بوافر الصحة والعافية.



وقد شكر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة أخاه صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد على هذه البادرة الكريمة التي تجسد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، مبادلا سموه التهاني بهذه المناسبة، ومتمنيا استمرار هذا التواصل الأخوي، مبتهلا إلى الباري عز وجل أن ينعم على سموه بتمام الصحة والعافية، وأن يحقق لدولة الكويت كل ما تتطلع إليه من رفعة وتطور وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه.