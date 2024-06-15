الملك حمد بن عيسى شكر صاحب السمو: بادرة طيبة تجسّد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين.. ونتمنى استمرار هذا التواصل الأخوي

أجرى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد اتصالا هاتفيا ظهر اليوم بأخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة عبر سموه خلاله عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على البلدين الشقيقين والشعبين الكريمين وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات، وأن يحفظ أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة من كل مكروه، ويديم على البلد الشقيق نعمة الأمن والأمان، وأن يمن على أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة بوافر الصحة والعافية.



وقد شكر صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة أخاه صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد على هذه البادرة الطيبة التي تجسد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، مبادلا سموه التهاني بهذه المناسبة، ومتمنيا استمرار هذا التواصل الأخوي، مبتهلا إلى الباري عز وجل أن ينعم على سموه بتمام الصحة والعافية، وأن يحقق لدولة الكويت كل ما تتطلع إليه من رفعة ورقي وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه، حفظه الله ورعاه.