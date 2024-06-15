السلطان هيثم بن طارق شكر سمو الأمير: أنعم الله على سموكم بدوام الصحة والعافية وحقق للكويت كل ما تتطلع إليه من رفعة ورقي وتطور في ظل قيادتكم الحكيمة

أجرى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد اتصالا هاتفيا ظهر اليوم بأخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة عبر سموه خلاله عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على البلدين الشقيقين والشعبين الكريمين وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات، وأن يحفظ أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة من كل مكروه ويديم على البلد الشقيق نعمة الأمن والامان وأن يمن على أخيه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة بوافر الصحة والعافية.



وقد شكر صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة أخاه صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد على هذه البادرة الطيبة التي تجسد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، مبادلا سموه التهاني بهذه المناسبة السعيدة، ومتمنيا استمرار هذا التواصل الأخوي، مبتهلا إلى الباري عز وجل أن ينعم على سموه بدوام الصحة والعافية، وأن يحقق لدولة الكويت كل ما تتطلع إليه من رفعة ورقي وتطور في ظل القيادة الحكيمة لسموه.