القاهرة - مجدي عبدالرحمن



وجهت لجنة الإسكان في مجلس النواب برئاسة د.محمد عطية الفيومي طلبا عاجلا إلى صندوق الإسكان الاجتماعي بتخصيص 25% على الأقل من وحدات الإسكان الاجتماعي في جميع المحافظات العام المالي الجديد لحالات الزواج الحديث للمصريين الشباب سواء العاملين المصريين في الخارج أو الداخل.



وأعلن الفيومي ان من مطالب اللجنة ان يكون السداد للمصريين في الخارج بالجنيه أسوة بالشباب في الداخل، مشددا على أهمية تخصيص هذه الحصة من الإسكان الاجتماعي للشباب وأن يتم السماح للشباب من المصريين في الخارج بتقديم طلب الوحدة السكنية عن طريق توكيل رسمي يتم إصداره من القنصلية المصرية، وأن يتم أيضا السماح للمصريين في الخارج بالتقسيط أو السداد الكاش مع تخفيض القيمة بنسبة يتم الاتفاق عليها مع الصندوق.



وقال الفيومي ان هذه النسبة المخصصة لا تحول دون السماح للمصريين في الخارج بحجز وحدات سكنية بنفس النظام في باقي الوحدات من الإسكان الاجتماعي.