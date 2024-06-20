استقبل وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالانابة د.خالد العجمي، نيابة عن وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ووزيرة الدولة لشؤون الشباب د.أمثال الحويلة، المواطنين في اللقاء الأسبوعي المخصص للاستماع إلى قضايا واستفسارات المراجعين.



وأشار د.العجمي إلى أن وزيرة الشؤون الاجتماعية ستعاود استقبال المواطنين والمراجعين عقب العودة من عطلة عيد الأضحى المبارك.



واكد العجمي استمرار وزارة الشؤون في تطبيق سياسة الباب المفتوح والاستماع عن قرب لمشاكل وقضايا المراجعين والعمل على حلها وفقا للقانون تأكيدا على تطبيق التوجيهات السامية وتعليمات مجلس الوزراء بمتابعة مباشرة من وزيرة الشؤون الاجتماعية.