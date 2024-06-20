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أرقام من الجولة الأولى
الخميس
2024/6/20
المصدر : الأنباء
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- البرتغالي كريستيانو رونالدو أول لاعب يشــارك في 6 نسخ مختلفة من اليورو.
- تم تسجيل 34 هدفا مع انتهــاء 11 مباراة بالفوز أكبرها فوز ألمانيا على أسكتلندا 5-1.
- بطاقة حمراء واحدة كانت من نصيب ريان بورتيوس لاعب أسكتلندا.
- البرتغالي بيبي أكبر لاعب يشارك في تاريخ اليورو بعمر 41 عاما و113 يوما.
- الاسباني لامين يامال أصبح أصغر لاعب يشارك في اليـورو بعمر 16 سنة و338 يوما.
- أسرع هدف في تاريخ اليورو سجله نديم بايرامي لاعب ألبانيا أمام إيطاليا في الثانية (23).
- التركي أردا جولر أصغر لاعب يسجل هدف في أول مباراة له في اليورو بعمر 19 سنة و114 يوما.
- الإسباني ألفارو موراتا أصبح أول لاعب يسجل ضد نفس الخصم في 3 نسخ متتالية.
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