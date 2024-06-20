البرتغالي كريستيانو رونالدو أول لاعب يشــارك في 6 نسخ مختلفة من اليورو.

تم تسجيل 34 هدفا مع انتهــاء 11 مباراة بالفوز أكبرها فوز ألمانيا على أسكتلندا 5-1.

بطاقة حمراء واحدة كانت من نصيب ريان بورتيوس لاعب أسكتلندا.

البرتغالي بيبي أكبر لاعب يشارك في تاريخ اليورو بعمر 41 عاما و113 يوما.

الاسباني لامين يامال أصبح أصغر لاعب يشارك في اليـورو بعمر 16 سنة و338 يوما.

أسرع هدف في تاريخ اليورو سجله نديم بايرامي لاعب ألبانيا أمام إيطاليا في الثانية (23).

التركي أردا جولر أصغر لاعب يسجل هدف في أول مباراة له في اليورو بعمر 19 سنة و114 يوما.