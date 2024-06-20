ناصر العنزي



هل رأيتم لاعبا برتغاليا لا يتقن مهارة من مهارات الكرة، هل رأيتم واحدا منهم لا يحسن الاستلام والتسليم؟ يقول البرتغاليون إن أطفالهم يتعلمون رسم الكرة قبل أن يتعلموا القراءة والكتابة، والشعب البرتغالي يحمل في داخله شغفا لا حدود له للعبة الشعبية الأولى في العالم، يشجعون بجنون ويهتفون لفريقهم وكأنهم في ساحة حرب، ورغم تواجدهم الدائم في البطولات العالمية إلا ان البرتغاليين بشعارهم «الأخضر والأحمر القاني» لازمهم سوء الطالع واكتفوا بلقب وحيد في يورو 2016 في العاصمة الفرنسية باريس.



وتابعنا مباراة لم تهدأ لحظة بعدما استشعرت البرتغال الخطر عقب تخلفها من التشيك بهدف، فشنت هجمات متلاحقة بقيادة نجم خط الوسط فيتينا، حيث سجلت الإحصاءات لمسه الكرة 122 مرة وجاءت كل تمريراته ناجحة، وقلب رفاق رونالدو المباراة بهدفين أثمنهما الثاني الذي جاء قبل أن تلفظ المباراة أنفاسها بقدم الشاب فرانسيسكو كونسيساو (21 عاما) فخرجت البرتغال بفوز استحقته رغما عن خصمها.



٭ كرواتيا خسرت ولم تتعادل، خسرت الرهان على أنها ستكون في طليعة المرشحين، وخسرت قدرتها على مناكفة ألبانيا التي هددتها كثيرا وتقدمت عليها بهدف ثم أدركت التعادل الثاني في الوقت الضائع «2-2»، وبتلك النتيجة والمستوى أصبحت كرواتيا ثالث كأس العالم 2022 بنقطة واحدة مهددة بالخروج المبكر من البطولة، وأكثر ما أثار استغرابنا تصدي المدافع الكرواتي شوتالو للكرة العرضية التي جاء منها هدف التعادل الألباني بعدما جثم على ركبتيه وترك الكرة تمر من أمامه.



٭ إيطاليا لا تنسى قاتلها، والإسبان قتلوهم ألف مرة في المباراة النهائية لكأس اوروبا 2012 بأربعة أهداف مازالت تبكيهم حتى الآن، فالطليان على طول تاريخهم المشرف لا يتعرضون لخسائر ثقيلة، واليوم يجمعهما يورو2024 مرة أخرى في منازلة بين المدربين دي لافوينتي ولوتشيانو سباليتي وكل منهما يملك أسلحته، فالإسباني يميل للسهل الممتنع، والإيطالي يفضل الصعب المحكم، «لا تطوفكم سهرة الليلة».‫