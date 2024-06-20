

أكد ديدييه ديشامب، مدرب فرنسا، أن كيليان مبابي نجم الديوك سيكون بحاجة لإجراء جراحة في أنفه.



وكانت قد شهدت الدقيقة 85 من مباراة فرنسا والنمسا في «يورو 2024» ارتقاء مبابي لكرة عرضية برأسه، لكنه اصطدم بالمدافع النمساوي كيفن دانسو ليسقط كيليان غارقا في دمه.



ونزف كيليان (25 عاما) من أنفه، ليغادر الملعب في الدقيقة 90، وشارك بدلا منه أوليفييه جيرو.



وقال ديشامب، في فيديو نشره الحساب الرسمي للمنتخب الفرنسي: «سيتم إجراء المزيد من الاختبارات على مبابي، لمعرفة مدى تحسنه. لقد كانت الصدمة قوية، لكن الجهاز الطبي بذل قصارى جهده كي يتعافى كيليان»، مضيفا: بعد إجراء الاختبارات تبين أنه حتى لو لم تكن هناك حاجة لإجراء عملية جراحية على الفور، سيتعين على كيليان القيام بعملية جراحية لاحقا (عقب اليورو)، وسنتابع حالته كل يوم.