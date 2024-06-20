

ذكرت صحيفة «بيلد» الألمانية أن المنتخب الإسباني «المرشح الأوفر حظا» لإحراز لقب بطولة أمم أوروبا، بعد اختتام الجولة الأولى من البطولة. ووفقا للصحيفة الألمانية، كان «لاروخا» في كامل لياقته ليفوز على كرواتيا (3-0) في بداية المجموعة الثانية، في مباراة تألق فيها موراتا وفابيان رويز ليسجلا هدفين في 3 دقائق. وأشادت الصحيفة المرموقة بأداء لامين يامال الذي وصفته بـ«طفل معجزة»، ويعد أصغر لاعب في تاريخ بطولة أمم أوروبا وهو بعمر 16 عاما و338 يوما. وبحسب تقديرات «بيلد»، فإن هذه الأسباب تجعل منتخب إسبانيا «المرشح الأوفر حظا»، متقدما على فريق «المانشافت» مباشرة. وعن منتخب البلد المضيف، الذي اكتسح إسكتلندا في المباراة الافتتاحية (5-1)، وصفت الصحيفة مباراته الأولى بأنها «بداية العرض بخمسة أهداف»، حيث «لم يسجل أي فريق أكثر من ذلك في المباراة الأولى».



وتكتمل قائمة الصحيفة الألمانية للمرشحين في ختام الجولة الأولى من البطولة، بسويسرا التي تصفها بأنها فريق «جهز جيدا وفاعل»، مضيفة: «هولندا أيضا حولت فرصها العديدة إلى أهداف، فستكون الآن من بين المرشحين».



وأكملت: «فرنسا كذلك رغم أن دفاعها كان قويا للغاية، فإنها أظهرت مرة أخرى الاعتماد الهائل على كيليان مبابي».