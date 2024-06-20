

قبل مواجهتهم أول من أمس مع منتخب التشيك خرج لاعبو البرتغال بصحبة القائد كريستيانو رونالدو من الفندق الذي يقيمون فيه لتحية مئات المشجعين المتحمسين مع وصول حمى البطولة أخيرا إلى مدينة لايبزيغ بفضل شعبية رونالدو الجارفة.



وحضرت أعداد كبيرة من المشجعين إلى فندق إقامة منتخب البرتغال لاستقبال اللاعبين والتوقيع على التذكارات، لكنهم أصيبوا بخيبة أمل عندما نزل اللاعبون مباشرة من الحافلة وتوجهوا إلى داخل الفندق.



وانتظرت مجموعة أصغر دون جدوى خارج ملعب لايبزيغ في وقت لاحق، حيث وصل الفريق لحضور المؤتمر الصحافي قبل مباراته ضد التشيك وجلسة تدريبية على أرض الملعب، وخارج الفندق، تم وضع سياج من الحواجز العالية لمنع الجماهير من الاقتراب أكثر من اللازم، لكن صبر الجماهير أتى بثماره بعد ذلك عندما خرج اللاعبون لاستقبالهم.



وكان رونالدو، بالطبع، النجم الأكثر جاذبية حيث بدا في حالة ارتياح وسعادة بالتوقيع على التذكارات ومصافحة من خلف الحواجز، وكان من بين آخر اللاعبين الذين عادوا إلى داخل الفندق.



