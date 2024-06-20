

حث قائد المنتخب الألماني وبايرن ميونخ السابق لوثار ماتيوس مسؤولي «البايرن»، على القيام بمحاولة للتعاقد مع فلوريان فيرتز، وتجديد عقد جمال موسيالا ليكون لديه نجمان للمستقبل معا في النادي و«المانشافت».



وقال ماتيوس في مقال بصحيفة «شبورت بيلد» الألمانية أمس إن الدوري المحلي (البوندسليغا) والمنتخب الألماني سيستفيدان من هذا. وذكر ماتيوس: «يجب على بايرن، أكثر الأندية شعبية والذي يمتلك قدرة مالية كبيرة، أن يبذل كل ما في وسعه لتمديد عقد موسيالا، وهو مطلب معروف لدى جماهير النادي».وأشاد ماتيوس بالثنائي، ووصفهم بـ «نجوم المستقبل»، وأكد قناعته بأنهما «سيشكلان كرة القدم خلال الـ 12 إلى الـ 15 عاما المقبلة».