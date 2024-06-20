ألمانيا تهزم المجر وتعبـر إلى الدور الثـاني



بات المنتخب الألماني، مستضيف نهائيات كأس أوروبا 2024 لكرة القدم، أول المتأهلين إلى الدور الثاني بعدما أكد انطلاقته القوية بفوز صريح على المجر 2-0 في شتوتغارت في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى. وسجل جمالا موسيالا (22) والقائد إيلكاي غوندوغان (67) هدفي ألمانيا التي حققت فوزها الثاني بعد الأول على إسكتلندا 5-1 في المباراة الافتتاحية، فيما منيت المجر بخسارتها الثانية بعد الأولى أمام سويسرا (1-3).



وكادت ألمانيا تفتتح التسجيل مبكرا في الدقيقة 11 باستغلال هافيرتز خطأ من أوربان ليفتكها وينفرد بغولاتشي ويسدد كرة قوية تألق الأخير في إبعادها إلى ركنية. واستمرت أخطاء المجر، لتنجح ألمانيا في افتتاح التسجيل في الدقيقة 22 بعدما مرر موسيالا الكرة لغوندوغان داخل المنطقة وحاول أوربان قطع الكرة ولكنه سقط ليفتكها غوندوغان ويعيدها لموسيالا الذي سدد مباشرة في الشباك.



ومع بداية الشوط الثاني، تابع كروس كرة مبعدة من غولاتشي في الدقيقة 55، ليسدد كرة قوية من على حدود المنطقة، اصطدمت بناجي وتصدى لها الحارس بعدها.



وأهدرت المجر فرصة كبيرة لتعديل النتيجة في الدقيقة 60 بارتقاء فارجا لعرضية من سالاي، مسددا رأسية علت العارضة بقليل.



وقتلت ألمانيا المباراة بإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 67، بعدما أرسل ميتلشتيت عرضية أرضية من الجانب الأيسر، وصلت إلى غوندوغان الخالي من الرقابة داخل المنطقة، ليسدد كرة مباشرة سكنت الشباك.