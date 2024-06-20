استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد. كما استقبل سموه بقصر بيان سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء. من جانب آخر، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب افريقيا الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية جنوب افريقيا لولاية رئاسية جديدة، متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية ولجمهورية جنوب افريقيا وشعبها الصديق المزيد من الرقي والازدهار.