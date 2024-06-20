أسامة دياب



كشفـــت مصـــادر ديبلوماسية مطلعة عن أنه تمت تسمية اللواء طارق حسين سفيرا جديدا لجمهورية بنغلاديش لدى البلاد خلفا للسفير السابق اللواء ام دي عشيق الزمان الذي بذل جهودا كبيرة في دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.



وتوقعت المصادر - في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن يصل السفير الجديد إلى الكويت بداية الاسبوع الاول من الشهر المقبل وتحديدا في الفترة بين 1 و2 يوليو.



ولفتت المصادر إلى أن اللواء طارق حسين سيبني على العلاقات الثنائية الممتازة والتاريخية بين بنغلاديش والكويت وسيعمل جاهدا على استشراف آفاق جديدة لها تعود بالنفع على البلدين الصديقين.



وأضافت المصادر أن السفير الجديد اللواء طارق حسين لم يسبق له العمل في دولة عربية او خليجية.