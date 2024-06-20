بشرى شعبان - عاطف رمضان - عبدالعزيز الفضلي - عبدالكريم العبدالله



بعد أن انتهت عطلة عيد الأضحى المبارك كان موظفو الوزارات والجهات الحكومية على موعد صباح أمس مع عودة الدوام، فالتزمت الأغلبية وأخلفت قلة موعدها.



«الأنباء» رصدت عودة الموظفين ومدى التزامهم بعد أجواء العطلة التي استغلها كثيرون في السفر أيضا.



وزارة الشؤون



ففي وزارة الشؤون كان الدوام شبه طبيعي، فقد التزم ما يقارب 72 ‎%‎ من الموظفين في حين غابت النسبة الأعلى من المراجعين، وذلك وفق مصدر في الوزارة أكد لـ «الأنباء» أن نسبة 7 ‎%‎ من الموظفين يقضون إجازات دورية عادية، في حين بلغت نسبة الغياب دون إجازة 6.07 ‎%‎ من الموظفين، مشيرا إلى أن الإجازة الطارئة بلغت نسبتها 15 ‎%‎.



وشدد المصدر على أنه سيتم تطبيق إجراءات ديوان الخدمة المدنية على المتغيبين بغير مبرر.



هيئة الإعاقة



وعلى صعيد الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بلغت نسبة الحضور ما يزيد على 75 ‎%‎، إذ إنه وفق المصدر فقد كانت الغيابات مبررة، ومنها إجازات دورية وأخرى طارئة.



«القوى العاملة»



أما على صعيد الهيئة العامة للقوى العاملة، فقد أكد المصدر أن الملتزمين بالدوام تعدوا نسبة 75‎ ‎%، وأن 25%‎‎، منها دورية ومبررة، لافتا إلى أنه في حال ثبوت أي حالة غياب دون مصوغ رسمي سيتم تطبيق إجراءات ديوان الخدمة المدنية.



إلى ذلك فقد عادت مؤسسات الحكومة في الكويت إلى العمل بروح من الحماس والالتزام، بينما استمر عدد قليل من الموظفين في استمتاعهم بالإجازات التي حصلوا عليها بعد العيد، لاسيما خلال فترة الصيف وموسم السفر، ليعودوا بروح معنوية مرتفعة وجاهزية لمواصلة التحديات المقبلة.



«التجارة»



في وزارة التجارة والصناعة، اجتاحت موجة من الحماس والتحديث، حيث استمر الموظفون في تقديم الخدمات بفاعلية عالية، سواء في مقر الوزارة والمراكز الخارجية التابعة لها أو عبر الموقع الإلكتروني للوزارة وتطبيق «سهل» الحكومي.



«السكنية»



واستقبلت المؤسسة العامة للرعاية السكنية المواطنين في مقرها الرئيسي بجنوب السرة، حيث عمل الموظفون بتفان لتسهيل جميع الإجراءات وحل المشكلات بسرعة وكفاءة.



«الإعلام»



وفي وزارة الإعلام، تجسدت روح الالتزام والعمل الجماعي، حيث حرص الموظفون على التواجد المبكر وتقديم الخدمات الإعلامية بكل احترافية ودقة، وذلك سواء في المقر الرئيسي للوزارة أو المقرات الأخرى التابعة.



«الأشغال»



منذ ساعات الصباح الأولى، انطلق الموظفون في وزارة الأشغال العامة نحو مشاريع البنية التحتية، وعبر أجهزة البصمة، كانت العزيمة واضحة لتحقيق التقدم والتحسين المستمر، فقد التزم الموظفون بالتواجد في مقرات الوزارة والمشاريع التابعة، كما أن عددا من الموظفين حصلوا على إجازاتهم الدورية خلال هذه الفترة للاستفادة بعطلة العيد.



«هيئة الطرق»



في الهيئة العامة للطرق والنقل البري، لم يتوقف العمل، بل استمر بنشاط وحماس، حيث عمل الموظفون بجدية على تحسين البنية التحتية لخدمة المجتمع بأفضل شكل ممكن، وحرص موظفو الهيئة على التواجد في عملهم في أول يوم عمل بعد العطلة.



وفي وزارة التربية التزم موظفو الوزارة بالدوام بشكل كامل سواء على مستوى ديوان عام الوزارة او المناطق التعليمية وتجاوزت نسبة الحضور 90% يوم أمس الأربعاء.



وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» عن أن موظفي الوزارة انتظموا في دوامهم كالمعتاد، مستثنية من ذلك الموظفين المجازين حيث إن البعض منهم من يتمتع بإجازة سنوية أو مرضية.



وشهد يوم أمس وجود عدد لا بأس به من المراجعين الذين حضروا لإنجاز معاملاتهم في التربية وسارت الأمور بانسيابية كاملة وبشكلها الطبيعي.



وزارة الصحة



من جانبهم، التزم موظفو وزارة الصحة بالدوام الرسمي، واستقبلوا المراجعين لإنهاء معاملاتهم. وأكدوا لـ «الأنباء» أن التزامهم بالعمل هو واجب مهني ووطني لخدمة الوطن والمواطن، مؤكدين سعيهم وبذلهم كل الجهود لإنهاء معاملات المراجعين، داعين الله عز وجل أن يحفظ الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه، سائلين المولى أن يديم على هذا الوطن نعمة الأمن والأمان.