نظّمت الرابطة الاجتماعية اللبنانية بالتعاون مع معتمد مشيخة عقل طائفة المسلمين الموحدين الدروز في الكويت الشيخ نسيب قانصو، لقاء خاصا للعائلات اللبنانية المقيمة في الكويت احتفالا بعيد الأضحى المبارك، حضر اللقاء عدد من رجال الدين ممثلي الطوائف اللبنانية في الكويت، والقائم بأعمال سفارة الجمهورية اللبنانية ميا العضم والملحق التجاري شادي الظاهر وعدد من أبناء الجالية.



وفي بداية اللقاء، رحب قانصو بالحضور وهنأهم بعيد الأضحى المبارك، ناقلا تحيات ومباركة شيخ عقل طائفة الموحدين في لبنان، سامي أبو المنى، كما وجه التهاني إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح الخالد، ورئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد العبدالله، وإلى حكومة وشعب الكويت، متمنيا أن يكون العيد فرصة لتعزيز المحبة والتواصل.



وأكد قانصو في كلمته أن تقدم الأمم ورقي الشعوب يعتمد على ما يحمله أبناؤها من قيم دينية وأخلاقية وعلمية، مشيرا إلى أهمية التعليم والتربية الصالحة والممارسة الإيجابية في ترسيخ هذه المعاني. كما تحدث عن رسالة عيد الأضحى في تهذيب النفس وتنقية القلب وتعزيز الروحانية، داعيا إلى تعزيز روح الإيمان والإنسانية والأخوة والتعاضد لتحقيق معاني العيد.



بدوره، تحدث المطران غطاس هزيم باسم المطارنة الحاضرين، حيث أشاد بالقائمين على اللقاء لما له من معان سامية، مؤكدا أهمية تعزيز وتفعيل التواصل بين أبناء الجالية اللبنانية في الكويت.