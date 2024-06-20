

تحيي المطربتان نجوى كرم وأصالة حفلا غنائيا بتاريخ 22 الجاري في ألمانيا، حيث سيقدم الثنائي باقة متميزة من أشهر أغنياتهما للجاليات العربية، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول في موسم الصيف.



وتحضر المطربة أصالة ألبومها الجديد، ومن المقرر أن تطرحه قريبا، وانتهت من تسجيل أولى أغاني ألبومها الجديد باللهجة العراقية «إنسان»، ومن كلمات محمد الترك وألحان كرار شريف وتوزيع موسيقى علي روني ومكس وماستر علي الأمير، وذلك بعد ان غنت تتر مسلسل «مليحة» المصحوب بالترويدة للفلكور الفلسطيني، وكليب الأغنية من ألحان حسين نازك، وتوزيع أحمد ضياء، وميكس ماستر أسامة الهندي، فكرة وإخراج عادل رضوان.



أما المطربة نجوى كرم، فقد طرحت مؤخرا ألبوما بعنوان «كاريزما»، والذي تضمن 7 أغنيات صورت منها أغنية «شغل موسيقى» بطريقة الفيديو كليب مع المخرج دان حداد، وهي من كلمات كلمات عامر لاوند، وألحان وتوزيع علي حسون، والأغنية الثانية في الألبوم حملت عنوان الألبوم «كاريزما» وهي من كلمات اليكسي قسطنطين، وألحان الشاب سامر وتوزيع فادي جيجي، وثالث أغنية جاءت بعنوان «عشر دقايق» من كلمات وألحان وسام الأمير، وتوزيع فادي جيجي.



كما ضم ألبوم نجوى كرم أغنية «واني اشتقتلو» من كلمات عامر لاوند وألحان وتوزيع علي حسون، وأغنية «بحبك حب» من كلمات وألحان ايفان نصوح وتوزيع فادي جيجي، وأغنية «زعلك صعب» من كلمات عامر لاوند وألحان علي حسون وتوزيع ستيف سلامة.