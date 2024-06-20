

مبارك الخالدي



أعلن مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجهراء عبدالعزيز مدلول انسحاب الجهراء من بطولات الموسم المقبل 2024/2025 نظرا لعدم قدرة الجهاز الإداري على تسجيل اللاعبين سواء لدى اتحاد كرة القدم او الاتحاد الدولي للعبة «فيفا». وناشد مدلول الجهات الرسمية ومن بيده القرار إنقاذ النادي ولاعبيه من الوضع الاستثنائي الذي يمر به والذي انعكس سلبا على اللاعبين، مشيرا إلى انه شخصيا ومعه رئيس جهاز الكرة مبارك الجدعان قدما كل ما لديهما خلال الموسم المنقضي لكنهما لن يستطيعا مواصلة المشوار، متسائلا: كيف لنا ان نسجل لاعبين ونحن تحت طائلة الإيقاف من «فيفا» بسبب مديونيات مالية، وكيف لنا التواصل مع اتحاد كرة القدم لتسجيل اللاعبين أو إصدار البطاقات وهو يرفض التواصل معنا، متمنيا من الهيئة العامة للرياضة وكل المسؤولين الإسراع في إيجاد حل لمشاكل النادي. الجدير بالذكر أن النادي ومجلس إدارته المنحل ومنتسبيه يقعون تحت طائلة النزاع القضائي الممتد محليا ولدى محكمة كاس الدولية.