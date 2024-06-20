

الدوحة - فريد عبدالباقي



كشفت مصادر لـ «الأنباء» عن عودة بطولة الأفروآسيوية لكرة القدم من جديد، والتي تجمع بين بطلي دوري الأبطال في قارتي أفريقيا وآسيا لموسم 2023-2024، حيث تقام المواجهة المنتظرة بين الأهلي المصري والعين الإماراتي على ستاد لوسيل المونديالي خلال يناير 2025.



وسيحصل الفائز بكأس الأفروآسيوية على جائزة مالية قدرها 3 ملايين دولار، وكانت بطولة كأس «الأفرو آسيوية»، قد أقيمت في 11 نسخة، من عام 1986 وحتى عام 1998 القرن الماضي، ولكن تم إيقافها، بعدما قرر «FIFA» إطلاق مقترح كأس العالم للأندية، وكان الزمالك المصري أكثر من توج بها بعد مشاركته في 3 نسخ، وتحقيق اللقب مرتين، يليه أندية الأهلي المصري، ثم الأفريقي والترجي التونسيان، ووفاق سطيف الجزائري والوداد والرجاء من المغرب، وجميعها توجت مرة واحدة فقط لكل منها.