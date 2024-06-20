

يحيى حميدان



يبحث حامل اللقب في المواسم الثلاثة الأخيرة الكويت عن حسم لقب دوري كرة الصالات عندما يلتقي كاظمة في الساعة 7:15 من مساء اليوم بصالة نادي النصر في المباراة الثانية من منافسات الدور النهائي للمسابقة.



وتفوق «الأبيض» في المباراة الأولى 6-5 بركلات الترجيح بعد التعادل 4-4 في الوقت الأصلي، وفي حال فوزه اليوم سيتوج بطلا حسب قوانين المسابقة التي يحسم من خلالها اللقب عبر الفوز في مباراتين من أصل 3 مباريات ممكنة، أما في حال خسارته فسيلجأ الفريقان للمباراة الثالثة والفاصلة والمقررة يوم الاثنين المقبل. ويعتمد مدرب الكويت، الإسباني خافيير نيبريدا، على مجموعة من العناصر المميزة بتواجد عبدالرحمن الطويل وناصر العلبان والإيطالي سترينغاري وحمد العوضي، فيما يعول كاظمة، بقيادة مدربه الإسباني دافيد مارين، على لاعبي الخبرة بتواجد أحمد الفارسي وصالح الفاضل والبرازيلي ماتشا.