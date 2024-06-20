

يعقوب العوضي



يواصل منتخبنا الوطني للشباب لكرة اليد تدريباته في معسكر الخارجي بسلوفينيا، والذي يستعد من خلاله لبطولة آسيا المقررة يوليو المقبل في الأردن، حيث ضاعف الجهاز الفني الحصص التدريبية إلى صباحية ومسائية.



وفي هذا السياق، أكد المدرب سعيد حجازي أن التحضير البدني في البداية كان محل تركيز، حيث خاض اللاعبون فترة الاختبارات الدراسية التي منعتهم من المشاركة في التدريبات والتجمعات المختلفة، ولكن تمكنا من تعويض ما فات في الجوانب البدنية عبر مضاعفة التدريبات.



وأوضح حجازي أن هناك ترتيبات لإقامة مباريات ودية تجريبية، حيث يفترض أن نلعب عدة مباريات ودية مع سلوفينيا، وكرواتيا، والنمسا ومونتنيغرو، مؤكدا أن هذه المباريات توفر الاحتكاك الدولي المطلوب وتعود بالخبرة على اللاعبين، وسنسعى الى تقسيم مجهود اللاعبين في التدريبات والمباريات الودية ونتطلع للوصول إلى البطولة دون وقوع إصابات تعكر صفو مرحلة الإعداد.



وناشد الجهاز الفني الجماهير الكويتية للوقوف خلف الأزرق الشاب ودعمه، مشيرا إلى أن اللاعب الكويتي قادر على إعادة البسمة إلى الشارع الرياضي.



إلى ذلك، ظفرت إدارة نادي كاظمة بخدمات القوة الضاربة في الفريق الأول لكرة اليد في النادي العربي سعود الضويحي، وذلك بعد ضمه الى صفوف الفريق للموسم المقبل.