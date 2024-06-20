اعترفت إسرائيل بأنها تواجه تحديا كبيرا في المعارك ضد مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية «حماس» بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بينما اتهمتها الأمم المتحدة باستخدام قنابل موجهة تزن طنا لتدمير مبان سكنية ومدرسة وسوق ومخيمات للاجئين. فقد استؤنف القتال في الشوارع وسط القصف والغارات الإسرائيلية في جنوب غزة بعد 3 أيام من الهدوء النسبي.



وواصل جيش الاحتلال القصف المدفعي والغارات التي استهدفت رفح ومناطق عدة وسط القطاع، وأكد أنه مصمم على القضاء على «حماس» وسيواصل عملياته البرية التي بدأها في 7 مايو الفائت في رفح. ودارت معارك بين الجنود الإسرائيليين ومقاتلي الفصائل الفلسطينيين غرب رفح، وسط الغارات ونيران المدفعية، بحسب ما أفادت «سرايا القدس» الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.



وفي شمال القطاع، أفاد شهود عيان باستهداف حي الزيتون بمدينة غزة بقصف مدفعي، في حين أدى القصف بالقرب من مخيم النصيرات وسط القطاع إلى مقتل 3 أشخاص على الأقل.



وأعلنت وزارة الصحة التابعة لـ «حماس» ارتفاع حصيلة الحرب المستمرة منذ أكثر من 8 أشهر في القطاع إلى 37396 قتيلا و85523 مصابا.



من جهته، أعلن جيش الاحتلال إصابة 12 جنديا خلال يوم واحد، وقال إن عدد قتلاه منذ بداية الحرب بلغ 662 ضابطا وجنديا، وعدد المصابين 3860.



وقال قائد لواء «غيفعاتي» إن قواته دفعت ثمنا باهظا وأنها تواجه تحديا كبيرا في محاولة هزيمة مقاتلي «حماس» برفح، وأكد قائد لواء ناحال أن كمائن «كتائب القسام» تشكل أكبر تهديد لقوات الاحتلال.



ودوت صفارات الإنذار في عدة بلدات في غلاف غزة، وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إن دوي صفارات الإنذار جاء تحذيرا من تسلل طائرة مسيرة لأول مرة منذ نوفمبر الماضي.



ونقلت القناة الـ 12 الإسرائيلية أنه بعد نحو 40 يوما من القتال لا يزال الجيش بعيدا عن تحقيق المهام التي أنيطت به في رفح. وفي الغضون، استمرت الخلافات في حكومة بنيامين نتنياهو، فيما استمرت المعارضة بمهاجمته وسياسته، حيث طالب وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير بالمشاركة في الهيئة البديلة عن مجلس الحرب، فقال له نتنياهو إنه إذا كان يرغب في المشاركة في هذه الهيئة عليه الالتزام بعدم تسريب أسرار الدولة.



وفي هذه الأثناء، أعربت الأمم المتحدة عن «مخاوف جدية» إزاء احترام الجيش الإسرائيلي لقوانين الحرب استنادا إلى التحقيق في 6 عمليات قصف كبرى في قطاع غزة خلفت 218 قتيلا على الأقل خلال الشهرين الأولين من الحرب.



وأصدرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أمس تقييما لـ6 هجمات نفذها الجيش الإسرائيلي العام الماضي في غزة «وأسفرت عن عدد كبير من القتلى بين المدنيين وتدمير واسع النطاق للمرافق المدنية، مما يثير مخاوف جدية تتعلق باحترام قوانين الحرب بما فيها مبادئ التمييز والتناسب والاحتياط أثناء الهجوم».



ويورد التقرير تفاصيل ستة هجمات يقدر أن إسرائيل استخدمت فيها قنابل موجهة GBU-31 (زنة طن)، وGBU-32 (زنة نصف طن) وGBU-39 (زنة 125 كغ) «في الفترة من 9 أكتوبر إلى 2 ديسمبر 2023 واستهدفت مباني سكنية ومدرسة ومخيمات للاجئين وسوقا». وجاء في التقرير أن المفوضية «تحققت من مقتل 218 شخصا في هذه الهجمات الستة، وأعلنت أن المعلومات الواردة تشير إلى أن عدد القتلى قد يكون أعلى من ذلك بكثير».



وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك: «يبدو أن قاعدة اختيار أساليب ووسائل الحرب التي تتجنب أو على الأقل تقلل إلى الحد الأدنى من الضرر الذي يلحق بالمدنيين، قد تم انتهاكها باستمرار في حملة القصف الإسرائيلية».