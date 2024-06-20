تواصل احتفاء «الأنباء» بطلبة وطالبات الثانوية العامة الذين حققوا النجاح بتفوق وأثمرت جهودهم على مدى المرحلة الثانوية ثمرة أينعت حتى رآها القاصي والداني وكانوا هم أول من تذوق حلاوتها.



يأتي ذلك استمرارا في حرصنا على تشجيع جميع أبنائنا الطلبة على مواصلة الاجتهاد والإصرار لحصد أعلى الدرجات على الدوام، ومشاركتهم في الفرحة وتقديرا لما بذلوه من جهود كبيرة، وحتى يكونوا نموذجا لمن يتلوهم من الطلبة في النجاح في المرحلة الثانوية، وحتى يستكملوا حياتهم الجامعية بمزيد من النجاح والتفوق. هذا، وقد أعرب الطلاب والطالبات المتفوقون عن فرحتهم بما أحرزوه من إنجاز. وتوجهوا بالشكر إلى كل من ساعدهم ودعمهم، كما أكدوا ضرورة التزام كل من يطلب التفوق طريق المثابرة والإصرار والعزيمة والحرص على ترتيب الأولويات وتنظيم الوقت لتحقيق أعلى الدرجات، وذلك لأن هذا الترتيب هو ما يصنع الفارق وهو سبيل التفوق. كذلك أثنى الطلاب والطالبات من المتفوقين على ما قدمته لهم مدارسهم وهيئة التدريس من دعم ومساندة كبيرين، ملقين في الوقت نفسه ضوءا ساطعا على ما بذلته أسرهم من جهود في توفير أفضل الأجواء للدراسة والراحة النفسية من أجل الاستعداد الأمثل للاختبارات وتحقيق التفوق.