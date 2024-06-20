أكد نائب المدير العام لقطاع الشباب بالهيئة العامة للشباب بالتكليف وليد الأنصاري أن المشروع الوطني (جاهز 2) وهو أحد برامج الهيئة المعتمدة بالهيئة يهدف الى تأهيـــل وتدريب الكـــوادر الشبابيـــــة الكويتية لمساندة الجهات الحكومية في حالات الطوارئ والازمات التي تواجه الدولة.



وقال الانصاري في تصريح صحافي أمـس الأربعاء بمناسبة اختتام مرحلة التدريب للمشــروع إن هـــذه الفعالية التي أقيمت بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني التابعة لوزارة الداخلية شهدت مشاركة فاعلة من متطوعي الهيئة متضمنة عدة دورات مهمة في هذا الصدد لإعداد الشباب لإدارة المشهد في حالات الطوارئ.



وأوضح أن المتطوعين اجتازوا أربع دورات تدريبية بالمشروع وهي دورات (تعبئة محطات الوقود) بالتعاون مع مؤسسة البترول الوطنية و(أعمال النظافة) بالتعاون مع بلدية الكويت و(إدارة الجمعيات التعاونية وأفرع التموين) بالتعاون مع اتحاد الجمعيات التعاونية، إضافة إلى دورة (تشغيل المخابز) بالتعاون مع شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية.



وأشار إلى أن هذه الدورات التي استمر كل منها أسبوعا واحدا شكلت فرصة مواتية لتدريب الشباب في كيفية التعامل مع هذه المهام الحيوية في حالة حدوث اي طارئ، مثمنا تعاون إدارة الدفاع المدني وجميع جهات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني التي شاركت بتدريب الشباب بالمشروع.



وأشاد بالتزام الشباب المشارك بالحضور لكل الدورات التدريبية والتفاعل الإيجابي مع المحاضرين ما يجسد روحهم الوطنية واستعدادهم الفطري لخدمة بلدهم في كل الظروف مؤكدا عزم الهيئة على الاستمرار في تقديم أنسب البرامج والمشاريع التي تنمي مهارات الشباب بمختلف المجالات.



ويعد مشروع (جاهز) التطوعي الأول من نوعه على مستوى مضمون الدورات المطروحة لإدارة الأزمات والكوارث بالمنطقة مما يجعل المشاركة فيه فرصة مهمة لتأهيل المتطوعين لإدارة الأزمات والكوارث، كما ان المشروع يشكل نقلة نوعية بمستوى العمل التطوعي بالكويت.













