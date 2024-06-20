في عالم لم يعد فيه السفر مجرد رحلة، بل هدفا في حد ذاته، فإن EVOA Z من سامسونايت ليست مجرد حقيبة أمتعة، بل هي مزيج من الابتكار في التصميم والتميز الذي لا لبس فيه. حيث تجمع EVOA Z بين الأسلوب الأيقوني والتطور الذكي، لتجدد بذلك المفهوم المتعارف عليه لحقائب وأدوات السفر، مع لمسة أنيقة، وكلاسيكية بسيطة في الوقت ذاته، حيث تصبح أصغر التفاصيل إضافة مميزة لرحلة لا تمحى ذكرياتها.



نقلة ثورية لقطعة فنية



باعتبارها الجيل الثاني من مجموعة EVOA الأيقونية، فإن EVOA Z تلخص جوهر حقائب سامسونايت بأسلوب عصري يتسم بالحداثة والتطور. مع إدخال مادة صنع جديدة مصقولة بدقة، وشريط شعار الماركة المميز المصنوع من الألمنيوم المدمج بسلاسة، مع حامي الزاوية، تعد هذه المجموعة الخيار الأمثل للراغبين في إضافة لمسة من الأناقة والرقي إلى رحلاتهم.



تفاصيل متكاملة متناهية الدقة



لمسة جديدة أنيقة تضاف إلى رحلتك، فالحقائب تدمج تصميمنا الأحدث بتفاصيل مميزة مع مادة صنع جديدة مصقولة بدقة وبأسلوب يزيد الشعور بالفخامة ويضيف بعدا ملموسا لتجربتك.



شريط جديد للشعار



تتزين الحقيبة بشريط شعار جديد أنيق يجسد الحداثة والأناقة، ويعزز في الوقت ذاته ملامح الجمال والرقي.



تصميم فريد يتسق مع روح العلامة التجارية



نؤمن بقوة التصاميم المتسقة، فحقائب EVOA Z تضيف بعض الخطوط الدقيقة والأنيقة على الحقائب بأسلوب يتسيق مع ملامح التصميم الأصلي، مما يضمن اتساق علامة سامسونايت التجارية.



ابتكارات لرحلات أكثر سلاسة



على الرغم من تصميمها البسيط الأنيق، تفتخر EVOA Z بباقة من الميزات المبتكرة تضيف لمسة خاصة للرحلات. وتشمل تلك المميزات نظام عجلة الإيقاف Aero-Trac™ Whirl الحاصل على براءة اختراع، والخطاف المعلق المدمج الذي تم وضعه بشكل مدروس. تم تصميم كل تفصيلة بعناية للتنقل دون عناء.



نظام عجلة الإيقاف Aero-Trac™ Whirl



عصر جديد من الراحة أثناء السفر من خلال تقنية العجلات الثورية من سامسونايت، التي تعمل على تقليل الاهتزازات والضوضاء بشكل فعال، وتوفر ثباتا وقدرة لا مثيل لهما للحركة بسهولة ونعومة على أي سطح.



شعار العلامة التجارية على شريط من الألمنيوم



أكثر من مجرد شعار، فعلامة سامسونايت هي بيان للجودة والرقي. شريط الشعار المصنوع من الألمنيوم المدمج أنيق وعصري ومتين، ومصمم ليظل أثناء جميع مغامرات السفر الخاصة بك.



خطاف معلق مدمج



استمتع بالراحة المطلقة أثناء السفر مع الخطاف المعلق المدمج الموجود على المقبض، ما عليك سوى فتحه لتعليق معطفك أو سترتك أو متعلقاتك الأخرى، مع ضمان بقاء كل شيء في متناول اليد.



ألوان جديدة تلبي مختلف الأذواق



تأتي حقائب EVOA Z في مجموعة من 3 ألوان أنيقة: الأزرق والأسود ولون بيج دافئ مع تلميحات من اللون الذهبي.



ملخص حول المنتج



مجموعة EVOA Z ليست مجرد حقائب للأمتعة. إنما منتج يجسد الأسلوب الكلاسيكي، والرقي، والحداثة في الوقت ذاته. وباعتبارها الجيل الثاني من مجموعة EVOA الأيقونية، فإنها تمزج بين التصميم الخالد والابتكار المتطور، مما ينتج عنه مجموعة حقائب تعيد تعريف السفر لأولئك الذين يبحثون عن الرقي في كل التفاصيل.



وبمناسبة إطلاق المجموعة الجديدة، يسر سامسونايت أن تدعو عملاءها لخوض تجربة حية مبتكرة في مول 360، تبرز براعة أداء حقائب EVOA Z على مختلف الأسطح، بشكل يحاكي سيناريوهات السفر الواقعية، مما يسمح لهم باختبار متانة الحقائب، وقوة احتمالها، ومواصفاتها المميزة. تسلط هذه التجربة الفريدة الضوء على مدى التزام سامسونايت بتزويد المسافرين بحلول سفر فريدة ومتميزة تلبي مختلف رغباتهم وتطلعاتهم.













