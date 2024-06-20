كشفت بيانات رسمية صادرة عن وزارة الخزانة الأميركية أن حيازة الكويت من السندات قفزت على أساس سنوي بنسبة ارتفاع بلغت 8.5% وبواقع 3.51 مليارات دولار لتصل إلى 44.91 مليار دولار في أبريل ٢٠٢٤ مقارنة بـ 41.40 مليار دولار بنهاية أبريل 2023.



وخفضـــت الكويــت حيازتها من سندات الخزانة الأميركية 3% بواقع 1.4 مليار دولار، على أساس شهري، إذ بلغت 44.91 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي، مقارنة بـ 46.31 مليار دولار بنهاية مارس.



وتظهر البيانات أنه خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي انخفضت حيازة الكويت من السندات بمعدل أعلى بنسبة طفيفة 3.1% بنحو 1.44 مليار دولار مقارنة بـ 46.35 مليار دولار بنهاية ديسمبر من العام الماضي.



وتنوعت الحيازة الكويتية من السندات بين 43.7 مليار دولار سندات طويلة الأجل، و1.21 مليار دولار سندات قصيرة الأجل.



وتظهر تحركات ناجحة للاستثمارات الكويتية في السندات الأميركية بخفض ورفع حيازتها بمبالغ مليارية خلال الأشهر الماضية فيما تتزامن تلك التحركات مع تغير العائد على تلك السندات وكذلك زيادة وانخفاض الاستثمارات الكويتية في بورصات الاسهم الأميركية.



وكشفت البيانات عن تراجع استثمارات السعودية خلال أبريل الماضي لتصل إلى 135.4 مليار مقارنة بـ135.9 مليار دولار في مارس الماضي بانخفاض نسبته 0.36% منها 106.38 مليارات دولار سندات طويلة الأجل و29.05 مليار دولار سندات قصيرة الأجل.



وأظهرت وزارة الخزانة الأميركية انخفاض حيازة الإمارات من السندات الأميركية لتصل إلى مستوى 69.86 مليار دولار في شهر أبريل الماضي، مقارنة بـ 70.94 مليار دولار في شهر مارس الماضي بتراجع نسبته 1.55% وبواقع 1.08 مليار دولار.



حافظت اليابان كعادتها على المركز الاول خلال شهر أبريل بالاستحواذ على سندات أميركية بقيمة 1150.3 مليار دولار متراجعة عن مستويات مارس الماضي البالغة 1187.8 مليار دولار.



وأشارت البيانات الى أن الصين جاءت في المرتبة الثانية بعد اليابان بـ770.7 مليار دولار في أبريل الماضي مقارنة بـ767.4 مليار دولار في مارس الماضي، وحلت بريطانيا ثالثا بالاستحواذ على سندات أميركية بقيمة 710.2 مليارات دولار مقارنة بـ728.1 مليار دولار في مارس الماضي.



وذكرت البيانات تراجع حجم سندات الخزانة الأميركية خلال شهر أبريل الماضي مسجلا مستوى 8018 مليار دولار مقارنة بـ 8084.3 مليار دولار في شهر مارس الماضي، اي بارتفاع شهري يبلغ 66.3 مليار دولار بنسبة 0.82%.